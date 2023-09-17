'Путин знает, что НАТО не представляет угрозы для России': норвежский генерал раскрыл ложь главы РФ

Руководитель обороны Норвегии генерал Эрик Кристофферсен уловил российского президента Владимира Путина на лжи. Он доказал, что диктатор начал агрессию против Украины, зная, что НАТО никак не угрожает РФ.

Об этом сообщает Укринформ. Военачальник сделал заявление в Осло на пресс-конференции по итогам работы ежегодной конференции НАТО.

"Норвегия и Россия не были в войне по крайней мере последнюю тысячу лет. Мы единственная соседняя страна, которая не имела в истории войну с Россией. Президент Путин очень хорошо знает, что НАТО не представляет угрозы для России. Он заявляет об этом, но он знает, что Норвегия не является угрозой для России, как не угроза Финляндия, Швеция или Польша – никто из них не угрожает России, если бы он действительно верил в то, что мы угрожаем России, он бы не перевел все свои войска в Украину, чтобы воевать там ", – сказал Кристофферсен

Он подчеркнул, что на норвежской границе осталось не более 20% войск и это меньше по сравнению с тем, сколько их было до 24 февраля 2022 года.

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Военачальник добавил, что НАТО сохраняет мир и стабильность для всех союзников уже многие десятилетия. Но когда Путин начал войну против Украины и оккупировал часть территории, НАТО должна оказать поддержку.

В противном случае, как сказал Кристофферсен, если Путин добьется успеха, это будет означать, что Россия произвольно изменила правила, поддерживавшие мир и безопасность в Европе после завершения Второй Мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия изменила характер современной войны и ВСУ ежедневно приближаются к победе над российскими оккупантами. По его словам, Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину во время войны и долгие годы после завершения российской агрессии.