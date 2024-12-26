'Путину нравится сам факт массового убийства': у Зеленского назвали три глобальных ответа, которые мир должен дать на действия России

Кремлевский диктатор Владимир Путин наслаждается самим фактом войны в XXI веке. Его не сдерживают массовые убийства, а отсутствие глобальной реакции только усиливает чувство безнаказанности.

Видео дня

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Путин – человек с психическими отклонениями, который не сталкивается ни с какими последствиями за свои преступления.

"Путину нравится сам факт массового убийства, ему нравится сам факт войны в XXI веке и ему нравится, что глобально действенного ответа на все это нет. Он психически изменен человек, и за это нет наказания и ответа", – сказал советник главы ОПУ.

Он добавил, что Россия будет продолжать агрессию, если ее не принудить к миру с позиции силы. В качестве примера Подоляк напомнил об очередной волне ракетных атак, которую Россия совершила в ночь на 25 декабря, в великий церковный праздник - Рождество.

"Он будет это делать. Кстати, было бы желательно еще спросить… у господина Орбана о "рождественском перемирии". Он (Путин - ред.) говорил, что Россия очень хочет никого не убивать именно в Рождество. РФ именно сегодня, в ночь с 24-го на 25 декабря, запустила 70+ ракет, потому что она всегда это делает в такие дни – и будет делать дальше, пока не будет глобальных ответов на ее действия", – подчеркнул Подоляк.

Подоляк считает, что ответ на действия Кремля должен быть всеобъемлющим.

"Милитарный ответ – существенное наращивание милитарных способностей Украины: это и соответствующее оружие из складов, которое сегодня есть, и это безусловно инвестиции в милитарные производства и стран Европы, и Украины в том числе", – сказал он.

Советник также акцентировал внимание на необходимости строгих экономических санкций, которые должны заблокировать доступ Москвы к глобальным рынкам и финансовым ресурсам.

"Второе – экономический, достаточно жесткий ответ. Российскую Федерацию нужно изолировать. Не позволять, например, так или иначе получать доход от глобальных рынков, в принципе, ограничивать Россию от использования денег, которые она на этих рынках зарабатывает. И третий, глобальный ответ – это дипломатическая изоляция", – объяснил он.

Подоляк добавил, что только у Соединенных Штатов достаточно влияния, чтобы заставить Россию к переговорам.

Напомним, утром 25 декабря российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры. В результате атаки часть региона осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали гражданские. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК. В результате вражеских атак было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Выбор целей, времени и способа атаки демонстрирует стремление нанести максимальные разрушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!