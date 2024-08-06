Коваленко: Путину преподнесли как успех российского ВПК снижение поставок в армию оккупантов. Что на самом деле стоит за "наращиванием"

Как-то мимо прошло непозволительно интересное и информативное заявление от главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова в ходе его встречи с Путиным, а именно что российский военно-промышленный комплекс будто бы нарастил производство танков, ББМ, авиации и артиллерии. Причем с докладом за 2023 год Чемезов странным образом пошел в Путину не в течение первого квартала 2024 года, а во втором полугодии. Что же, давайте разберемся подробно.

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Сказки о САУ

Дословно из доклада Чемезова Путину – по сравнению с 2022 годом удалось:

- объемы производства и капитального ремонта легкобронированной техники на заводах увеличились в 3 раза, танков – в 3,5 раза;

- выпуск выстрелов для танков и боевых машин пехоты вырос почти в 9 раз;

- объемы производства самоходной артиллерии увеличились в 10 (!) раз.

Когда я прочитал про САУ, то чуть не подавился соком тамаринда, запивая кус-кус. Объемы производства самоходной артиллерии увеличились в 10 раз? Серьезно?

На сегодняшний день единственная САУ, которую производит Россия - это 2С19 Мста-С. Кто-то может воскликнуть: да как же, есть еще 2С35 "Коалиция" и 2С43 "Мальва". Да, есть 2С35, которая является не более чем модернизацией 2С19, выпущенная в количестве 3-х батарей (12 единиц) за 12 лет. И что, одну САУ в год можно назвать производством?

Что самое интересное, мощности завода "Уралтрансмаш", который и производит 2С19 и 2С35, в период СССР были рассчитаны на первом этапе на производство до дивизиона Мста-С в год – 18 единиц, а затем – более дивизиона. Во времена появления такого образования, как Российская Федерация, показатель ненадолго был выведен на уровень 24-36 САУ в год. Затем, 2000-е, спад, и после 2010-х "Уралтрансмаш" занимался исключительно модернизацией того, что уже было в строю, либо на хранении.

О показателях производства с нуля говорит хотя бы тот факт, что АО "Уральский завод транспортного машиностроения" в 2014 году понес убытки в связи со срывом поставок в Ирак 152-мм САУ 2С19 "Мста-С".

На сегодня максимальный показатель производства Мста-С с нуля на "Уралтрансмаше" – не более трех батарей в год, или 12 единиц. С учетом того, что производство с нуля на предприятии в период с 2012 по 2022 год отсутствовало, а только во второй половине 2022-го его попытались запустить, то – да, по сравнению с 2022-м прирост производства и вправду вырос в 10 раз.

Производство же 2С43 "Мальва" – намного более упрощенный процесс, чем Мста-С или "Коалиции", поэтому по сравнению с более сложными САУ и вправду могли на предприятии повысить производство с нуля.

Но если не говорить об этом "с нуля", то напомню, что на России любят называть "производством" то, что представляет собой восстановление (снятие с консервации советской техники), модернизацию (улучшение советской техники), а иногда умудряются к "производству" относить даже ремонт поврежденной в зоне боевых действий техники.

Например, взяли транспортный тягач МТ-ЛБ и поставили на него 100-мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Собственно, что мешает российским "оружейникам" занести сей гомункулус в категорию САУ? Ровным счетом ничего, ведь здравого смысла и самоуважения у них в генетическом коде нет от рождения.

Если же рассматривать не только категорию самоходной артиллерии (САУ), а и буксируемую, то следует обратить внимание на то, что сейчас масштабы возвращения советской арты как никогда велики. И если сравнивать темпы производства в месяц САУ с нуля и восстановления буксируемых гаубиц со складов, то разница не в десятки, а в сотни раз!

Танки

Сергей Чемезов в своём докладе Путину отметил то, за что его вполне можно арестовать в РФ по статье о дискредитации российской армии. А именно – объемы производства и капитального ремонта на заводах будто бы увеличились для танков в 3,5 раза в сравнении с 2022 годом.

А теперь, внимание, заявление Дмитрия Медведева от 23 марта 2023 года: "Одних танков в этом году мы 1500 штук сделаем".

В 2023 году я также разбирал это заявление Медведева и отмечал, что неважно, сколько выпил Анатольевич перед тем, как такое сказать, но это полностью соответствует реальности, поскольку ВПК России в сравнении с 2022 годом в 2023-м смог нарастить темпы восстановления (именно восстановления, а не производства!) в 5 раз. До начала полномасштабной войны с Украиной средний показатель восстановления танков в РФ составлял 300 ОБТ в год.

О том, сколько в стране-агрессоре производит танков, я детально писал в материале "Что на самом деле скрывается за "гигантским производством" танков в России".

Таким образом, Сергей Чемезов доложил Путину… Доложил о чем? Если Медведев имел на руках ожидаемое "производство" и о нем заявлял в 2023 году, то по итогу прошлого года я подтверждаю: примерно такое количество и было передано в российские войска – около 1 500. Но какой рост – в 3,5 раза или около 1 тыс. танков?

Или же Чемезов таким образом раскрыл военную тайну об ожидаемых поставках танков в российскую армию в 2024 году. Которые на самом деле снижаются по сравнению с 2023-м, но продолжают оставаться высокими в сравнении с 2022 г., когда ВПК страны-агрессора еще работал на уровне 2021-го?

То есть, поставка танков в российские оккупационные войска в 2024 году может составить не 1 500, а ДО тысячи единиц? Причем важно обратить внимание, что в докладе Чемезова не только присутствует это мифическое слово "производство", но и ремонт. То есть, в доклад включены не только "произведённые"/восстановленные, но и отремонтированные – поврежденные в зоне БД.

В целом, с учетом истощения складов и центров хранения, где находились на консервации советские танки – да, этим цифрам вполне можно верить.

ББМ

Согласно словам Сергея Чемезова объемы производства и капитального ремонта легкобронированной техники на заводах увеличились в 3 раза.

В данном случае я также рекомендую к прочтению мою статью "За два года Россия потеряла то количество ББМ, с которым и вступила в полномасштабную войну", в которой я детально расписывал тему "производства" боевых бронированных машин в России.

Согласно довоенным данным произведенные с нуля новые ББМ в РФ выпускались на всех предприятиях в мирное время в количестве от 200 до 300 единиц и не более. То есть от 15 до 25 единиц в месяц - или полтора ротных и неполный батальонный комплект. В военное время ВПК в большинстве своем был ориентирован на восстановление, которое подняло уровень выдачи восстановленной продукции до 800-1000, которую традиционно называли "произведенной".

В целом Чемезов и тут вроде как не соврал, 200-300 производство и 800-1000 восстановление, это, условно, прирост в 4 и 3,5 раза, но, с другой стороны, это же не в 3 раза. То есть, не получилось ли так, что Чемезов Путину доложил о сокращении восстановления ББМ в сравнении с 2023 годом, но, логично, что все равно с высоким показателем в сравнении с 2022-м.

Выводы

Когда российские официальные лица заявляют о том, что у них увеличилось производство чего-либо, то они могут в равной степени как нагло врать, так и говорить правду - но с определенными нюансами. Например, сравнивая показатель роста с 2022 годом, при этом напрочь забывая о куда больших цифрах 2023-го. И/или выдавая доклад о ситуации по состоянию на первое полугодие 2024 года за "успехи" 2023-го. Ведь цифры не бьются, совсем не бьются!

В целом, доклад Чемезова Путину – это явка с повинной относительно ухудшения ситуации с поставками техники в войска с учетом истощения запасов советского наследия. Причем преподнесенная российской пропагандой как некое достижение и "рывок" годичной давности.

Что тут скажешь… Спасибо Сергею Чемезову за полезную информацию!

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".