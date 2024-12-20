ПВО, боеприпасы и ракеты: Европейский Совет призвал страны ЕС немедленно увеличить военную помощь Украине

Лидеры Евросоюза снова осудили Россию и подтвердили свою непреклонную приверженность оказывать постоянную поддержку и помощь Украине и ее народу. Также они отметили необходимость "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН" и подчеркнули, что достигнуть его можно "лишь в соответствии с Формулой мира в Украине".

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Об этом говорится в заключении последнего заседания Европейского совета, которое состоялось 19 декабря. Согласно вышесказанному, лидеры ЕС призвали европейское сообщество "немедленно усилить военную поддержку" Украины.

Как сообщалось, в последнем заседании Европейского совета принял участие украинский лидер Владимир Зеленский.

"Для того чтобы помочь Украине эффективно защищать себя от российской агрессии, Европейский совет призвал немедленно нарастить усилия, в том числе по поставкам противовоздушных систем, боеприпасов и ракет, а также по обеспечению необходимой тренировки и оборудования для украинских бригад", - отмечается в резюме заседания.

Также европейские лидеры подчеркнули важность "дальнейшей работы по поддержке и развитию украинской оборонной промышленности" и сотрудничеству последней с оборонпромом Евросоюза.

Отдельно Европейский Совет напомнил о важности имплементации всех элементов инициативы G7 по предоставлению Украине финансовой поддержки.

Отмечается, что лидеры ЕС приветствовали принятие 15-го пакета санкций против России, включая меры против "теневого флота" страны-агрессора.

"Следует продолжать усилия по дальнейшему ограничению способности России вести войну. Нужно полное и эффективное применение санкций и дальнейших мер по противодействию их обходу, в том числе через третьи страны. Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб", – говорится в документе.

Напомним: следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. Это будет уже 25 заседание, на котором лидеры государств будут обсуждать военную помощь Украине для борьбы с вторжением РФ.

В Белом доме не исключили, что на следующем заседании Контактной группы могут выделить Украине новую военную помощь. Все заседания в этом формате несли за собой дополнительные обязательства для США по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-майор Бундесвера Кристофер Фрейдинг считает, что следующий "Рамштайн" важно провести до инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января. На заседание государствам необходимо показать, что поддержка Украины в борьбе с РФ будет оставаться неизменной.

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