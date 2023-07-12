ПВО и танки – сегодня, самолеты – в будущем: как оружие союзников усилило Украину в 2023 году

После того как Россия грубо нарушила свои международные обязательства по признанию территориальной целостности Украины и отказу от агрессии, в частности в рамках Будапештского меморандума, другие его подписанты откликнулись на призыв помочь, чтобы дать нам возможность реализовать свое право на самозащиту.

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Соединенные Штаты и Великобритания проявили лидерство и помогли собрать коалицию из полусотни стран, помогающих Украине. В нее вошли почти все страны Европы. Соседи России, понимающие ее преступные неоколониальные амбиции как никто другой, выступили адвокатами и лоббистами Украины, противодействуя бешеной российской пропаганде.

Поддержка Украины странами устоявшейся демократии сделала смешными кремлевские обвинения в "нацизме", ведь получалось, что весь демократический мир – нацисты. Однако разоблачение российской лжи никогда не останавливало Москву. Следовательно, для отпора большей армии, которая десятилетиями готовилась к этой войне, Украине требовалась действенная международная помощь в разных сферах, прежде всего – поставки оружия и боеприпасов.

В этом материале Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминает, какую помощь оказали Украине ее союзники в 2023 году и от чего это спасло нашу страну.

Цели на 2023 год

Во второй год отражения полномасштабной агрессии Украина, пострадавшая от террористических обстрелов энергетической инфраструктуры, вошла с утешительными новостями. Речь шла прежде о получении ею двух американских ЗРК Patriot. Передача этой высокотехнологичной системы ПВО после долгих месяцев колебаний США показала, что Украине доверяют. Для эффективного применения комплексов была проделана серьезная подготовительная работа.

Также в январе было объявлено о предстоящей передаче Украине танков Leopard, необходимых для долгожданного контрнаступления.

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С начала полномасштабного вторжения западное оружие оказывало значительное влияние на ход боевых действий. При этом ни один вид оружия сам собой не мог обеспечить стратегическое преимущество. Несмотря на это, в массовом сознании получение нового знакового оружия всегда воспринимается с определенной эйфорией и надеждой на чудо-технику. Можно вспомнить, как перед полномасштабной агрессией в обществе идеализировались Javelin, Stinger и Bayraktar. Эта тенденция даже нашла отражение в появлении иронического мема "Праздник Джавелин".

На следующих этапах прорывами, повлиявшими на ход войны, стали американские гаубицы "М777", а также РСЗО HIMARS. Последние также стали героями нескончаемых мемов.

Но очевидно, что стратегически победу обеспечит совокупность всех элементов. И один из них – общая системность и настроенность народа регулярно преодолевать сложные вызовы.

В конце 2022 года главнокомандующий Валерий Залужный в интервью заявил, что для контрнаступления ему нужны "300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц". Таким образом, задачей на 2023 год, кроме укрепления ПВО, стало формирование механизированного "железного кулака" для прорыва линии обороны рашистов. И в 2023 году союзники помогают нам его формировать. Весной мы получили танки Leopard и другую бронетехнику: шведские БМП "CV 90", американские Bradley, бронеавтомобили MaxxPro и т.д.

Боевые машины готовились не для парада. Как позже отметил Залужный, комментируя в интервью The Washington Post от 30 июня неизбежные потери контрнаступления, Leopard на поле боя – это цель.

Западные партнеры помогали компенсировать утраченную технику. По словам военного историка Михаила Жирохова, вместо потерянных 17 Bradley нам передали 15. А Португалия, например, заявила, что предоставит еще 4 танка Leopard.

Что спас Patriot и как закрыть небо

В 2023 году акцент был на укреплении ПВО. Весной Patriot начал прикрывать украинское небо, в частности над столицей. Также украинскую ПВО усилили комплекс SAMP/T от Италии и Франции, ПЗРК Avenger, зенитные самоходные установки Gepard. И этот новый зонтик ПВО фактически спас столицу во время усиления волны обстрелов в мае, когда Киев и Киевскую область россияне атаковали 17 раз.

"Во время таких атак, как в мае, мы могли бы получить развалины админзданий в центре Киева и несколько пораженных важных стратегических объектов. В мае россияне начали массово использовать аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые мы не могли бы перехватить ничем, кроме Patriot. И как минимум 13 "Кинжалов" могли найти свои цели, тогда мы бы увидели, например, руины управления СБУ, Генерального Штаба, а может и здание Верховной Рады, Банковую. Есть также запасные командные пункты – ЗКП, которые находятся под землей и прикрыты бетоном И именно для их уничтожения россияне запускали "Кинжалы" в мае. Ранее "рашисты" уже применяли эти свои дорогие ракеты по складу боеприпасов во Львовской области, а на день воздушных сил Украины в 2022 году 2 ракеты попали по замаскированному командному пункту воздушных сил Украины. Это те случаи, которые звучали в публичной сфере. Возможно, их было больше", – говорит Михаил Жирохов.

На саммите НАТО стало известно, что Германия передаст еще две пусковые установки в ЗРК Patriot.

Россия также интенсифицировала удары по Украине иранскими БПЛА "Шахед". Встал вопрос развития ПВО именно для борьбы с дронами-камикадзе, ведь для этого нужны другие инструменты, чем для сбивания "Кинжалов" или крылатых ракет типа "Калибров".

"Для войны с "Шахедами" нужно увеличивать количество мобильных групп, – отмечает Жирохов. – Пикапы с пулеметами и систему раннего наблюдения, потому что радиолокационные станции их не берут и основной способ обнаружения – это визуальный контакт. Нужно больше людей, которые будут через бинокль или другие технические средства смотреть в небо. Если в ночное время, то нужны мощные прожекторы, как во время Второй мировой".

В 2023 году для усиления защиты от БПЛА Украине начали предоставлять зенитные пулеметные комплексы Viktor из Чехии, которые уже успешно работают на севере Украины. Это спаренный 14,5 мм зенитный пулемет, который установлен на шасси Toyota Land Cruiser 70 и, кроме БПЛА, также полезен для противодействия самолетам и вертолетам на малых высотах.

По информации Михаила Жирохова, 15 единиц Viktor уже передали Украине, а производство еще сотни оплатили Нидерланды. Во время недавнего визита президента в Чешскую Республику стало известно, что эта страна предоставит Украине также штурмовые вертолеты.

Storm Shadow напоминает о границах Украины

Кроме танков и укрепления ПВО, важным для Украины стало получение определенного количества дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow с дальностью пуска более 250 км.

Франко-британская Storm Shadow – это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Они были предоставлены Великобританией при условии, что Украина не станет применять их по территории России. Это технологическое оружие, учитывая его стоимость и ограниченное количество, подходит для ударов по наиболее важным объектам противника – командным пунктам, авиабазам, складам с топливом и боеприпасами. В мае сообщалось об уничтожении российских объектов в оккупированном Луганске. Было поражено здание бывшего высшего авиационного училища штурманов, в котором могла быть военная база или казарма с личным составом российских оккупационных войск. 8 июня ракетами Storm Shadow были уничтожены базы ремонта техники рашистов на территории промышленных предприятий Луганска. Российский генерал-майор Сергей Горячев был ликвидирован в Украине в середине июня во время удара по командному пункту оккупантов.

По словам офицера запаса ВСУ Андрея Крамарова, показатель перехвата россиянами ракет Storm Shadow составляет всего 10-15%. Таким образом, высокоточное оружие напоминает оккупантам уже на всей территории Украины, что государственные границы существуют для того, чтобы их не нарушали.

Также Великобритания объявила, что в первые месяцы лета передаст Украине дроны-камикадзе с дальностью до 200 км.

Украина также рассчитывает получить баллистические ракеты малой дальности ATACMS для HIMARS, имеющие дальность 140 или 300 км.

На саммите НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передает Украине ракеты SCALP – это французский аналог Storm Shadow.

Самолеты F-16 – начало работы

В 2023 году администрация Байдена впервые заявила, что самолеты F-16 могут быть предоставлены Украине. Обсуждение перешло в плоскость подготовки пилотов, что засвидетельствовало наличие принципиального решения. Однако в Пентагоне считают, что в этом году в первую очередь следует сделать акцент именно на укреплении ПВО, а не на самолетах.

За обучение украинских экипажей взялась Великобритания. Так, заместитель Министра вооруженных сил Джеймс Хэппи заявил, что его страна "начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов в августе". Нидерланды и Дания также сотрудничают для организации подготовки украинских пилотов к управлению самолетами четвертого поколения. Недавно стало известно, что Румыния планирует открыть центр обучения пилотов F-16 для НАТО и Украины.

По мнению Михаила Жирохова, F-16 появятся в Украине не раньше начала 2024 года. Если в Воздушных силах Украины говорят о 6 месяцах, то на Западе можно услышать о более длинных сроках.

"Запад сначала делает инфраструктуру, а потом он дает самолеты. Проблема в том, что у нас нет соответствующей аэродромной техники, ведь вся она заточена под советские образцы. Нет и людей-техников, которые могли бы обслуживать F-16, ведь это другая философия оружия, которое ново для нас. Советская техника создавалась простой, условно, для кого-либо, а западная предполагала, что ее будет обслуживать мотивированный профессионал. Для одного F-16 нужно, кажется, 12 техников по разным направлениям. Начиная с радиолокационного оборудования и заканчивая вооружением. Техники учатся дольше, чем пилоты, также нужно научиться правильно использовать бомбы и ракеты, на самом деле научить пилотов – это минимальное из того, что нужно сделать.

Возможно, в публичном поле упор на F-16 имеет логику, чтобы этот процесс держать в фокусе внимания и двигать вперед. Однако с военной точки зрения, если сейчас нам дадут условно 24 самолета, послезавтра они будут сбиты в боевых действиях.

Однако спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат обратил внимание, что самолеты F-16 нужны прежде всего для перехвата ракет, бьющих по регионам, менее прикрытым с неба.

Танковый год Украины

Помощь от Запада – комплексная, и поэтому кажется медленной. Танки и самоходные артиллерийские установки нам не давали, пока не были созданы ремонтные базы в Литве, Польше и Румынии, чтобы Украина могла не только применять технику на поле боя, но и ремонтировать и поддерживать ее в надлежащем состоянии.

По словам Жирохова, техническая база, которая готовилась в соседних странах-союзниках, показала эффективность. Так, САУ Panzerhaubitze 2000 ремонтируется в Литве, САУ Krab – в Польше. Также в Румынии и Польше созданы ремонтные центры для западных танков, которые уже сейчас работают.

В начале лета завершилось обучение украинских сил на боевых машинах Stryker и Bradley, как об этом информировали в Министерстве обороны США. Прямо сейчас украинцы проходят обучение на американских танках Abrams M1A1, которое, вероятно, завершится к концу лета. Ожидается, что после обучения осенью 31 танк прибудет в Украину. Были сообщения, что сейчас танки Abrams M1A1 осваивают 200 украинцев, обучение которых продлится 3 месяца.

Также в начале июня в Великобритании украинские воины обучались на САУ AS 90 и танках Challenger 2. В ближайшие месяцы Украина должна получить дополнительное количество Leopard 2 и Leopard 1. На саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила о передаче 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1. В то же время Германия и Польша совместно должны обеспечить обучение и их техническое обслуживание. А по данным аналитиков Oryx, в 2023 году Чехия поставила Украине 90 танков "Т-72", что было профинансировано США и Нидерландами.

В общей сложности более 60 000 украинских военных прошли обучение у союзников и партнеров, из них 11 000 научили именно США. Однако, по словам Михаила Жирохова, подготовка в Европе – не волшебная таблетка. Европейские страны не обладают большим опытом боевых действий. В последнее время это в основном участие в миротворческих операциях. Иногда в обучении бывают элементы, которые в условиях реальной войны редко помогают. Кроме того, армия Украины военного времени состоит из мобилизованных гражданских, а потому не стоит надеяться, что за 2 месяца курсов человек получит, например, штабной опыт, который будет практичен в украинских боевых условиях. Эти моменты следует учитывать на будущее.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе США пошли на то, чтобы в новый пакет военной помощи Украине включить 155-мм кассетные снаряды DPICM. Это поможет Силам обороны избежать снарядного голода, который сопровождает боевые действия почти все время полномасштабного этапа войны.

Издание Defense Express приводит цитату Джозефа Байдена: "Если такое оружие не дать ВСУ, то как раз тогда гражданское население Украины пострадает, но от рук российских оккупантов". Это подпитывает оптимизм и по поводу предстоящей передачи Украине ракет ATACMS. Из последних новостей – Словакия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana, страны также будут совместно производить новый тип гаубиц. По информации СМИ, Польша передала Украине около 10 ударных вертолетов Ми-24. А из Турции ожидается 155-мм САУ Firtina.

С начала полномасштабного вторжения России администрация Байдена выделила на помощь Украине более $41,3 млрд.

Интересные данные привела Лора К. Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, на слушаниях в Капитолии о вкладе других участников коалиции. По ее словам, от других союзников в Украину поступает более половины всех танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, 155-мм артиллерийских систем и беспилотных авиационных систем, а также около половины ракет Stinger и Javelin.

Если считать не в абсолютных числах, а пропорционально собственному ВВП, отмечает Купер, то США занимают 12-е место в рейтинге стран, которые помогают Украине. Сразу девять европейских стран уже выделили более $1 миллиарда.

Госпожа Купер отметила еще один важный момент: союзники начинают брать долгосрочные обязательства по поддержке Украины. Так, Германия одобрила программу поддержки на сумму около $13 млрд в течение следующих 9-10 лет. Норвегия выделила более $7 млрд, а Дания недавно объявила о $3,2 млрд. В сотрудничестве с партнерами промышленное производство оружия растет как для поддержки Украины, так и для пополнения запасов Министерства обороны, – сказала она.

Еще один факт сообщили в Международном координационном центре доноров. В настоящее время Украина получила около 600 различных видов техники и вооруженных платформ. По словам одного из представителей Центра, то, что Силы обороны смогли умело управлять и поддерживать эти системы, является свидетельством украинской ловкости и изобретательности. Ведь для одной страны такое разнообразие беспрецедентно.

Сейчас тренировка украинских военных проходит примерно на 40 полигонах за пределами Украины.

Большое количество стран, которые помогают Украине, не упраздняет то обстоятельство, что последнее слово в войне за свободу будет за украинскими воинами, которые героически уничтожают агрессора и освобождают свою землю.

Демократический мир проявляет принципиальность в отстаивании справедливости и международного права, а также принципов, заложенных в Будапештском меморандуме, когда Киев согласился на ядерное разоружение. Украина высоко ценит эту помощь. Преодоление общих вызовов ради победы над злом помогает также объединить страны свободного мира на новом уровне, что даст начало новым прочным партнерствам, взаимодействию и процветанию.