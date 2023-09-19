ПВО оккупантов не успевает работать: в Мелитополе прогремела серия взрывов

Во вторник, 19 сентября, во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье прозвучало более 5 взрывов. Громко было в районе "Автокольорлиту".

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он сиронизировал, что хваленое "певео" захватчиков не успевает работать.

Напомним, также взрывы прогремели в Мелитополе вечером 10 сентября, тогда псевдовыборы оккупантов в регионе завершились громкой "бавовной". Ее слышали как жители самого города, так и окрестные населенные пункты на севере и востоке. Кое-кто даже почувствовал вибрацию.

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А 29 августа прогремели взрывы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Атакован был "избирательный участок" противника. В то время там собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в том числе кадыровцами. Коллаборанты планировали организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, но СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские защитники нанесли очередной удар по позициям российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины попали в местонахождение военной техники армии РФ во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

– Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" провело диверсию в Геническе. В частности, партизаны взорвали два грузовика с российскими оккупантами.

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