Пять складов окупантов умело уничтожили бойцы Нацгвардии: видео точных ударов

Украинские защитники из числа Национальной гвардии продолжают умело уничтожать оккупантов и их технику с боеприпасами. Только за последние сутки спецназовцы НГУ отминусовали у врага пять полевых складов и укрытия.

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Об этом рассказал и показал соответствующее видео командующий НГУ Александр Пивненко. Он отметил, что точно отработали по врагу спецназовцы отдельного отряда "Крылья Омеги".

Отдельные отряды специального назначения "Омега" – шесть батальонов специального назначения, которые входят в состав отдельной воинской части прямого подчинения командующему НГУ – Центру специального назначения Национальной гвардии Украины.

Название "Омега" было выбрано, когда группировка подчинялась МВД. После того, как отряды "Омеги" стали частью Нацгвардии, название оставили, потому что "омега" является последней буквой греческого алфавита. Таким образом, спецназовцы НГУ оставляют "право последнего слова" за собой.

Спецназовцы получали опыт боевых действий на протяжении всех 9 лет войны, сначала в АТО (ООС) на востоке страны, а с весны 2022 года – в боях за Киевщину.

Под руководством Центра специального назначения действуют шесть отдельных отрядов "Омеги", специализирующихся на выполнение сверхсложных задач. В состав отрядов входят, в частности, снайперы, боевые водолазы, взрывники, специалисты в области применения дронов и робототехники.

Последние работают в указанном шестом отдельном отряде "Крылья Омеги".

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области воины Вооруженных сил Украины также продолжают наносить урон врагу, уничтожая его тяжелую технику. На этот раз наши бойцы ударами FPV-дронов сожгли российский "танк-черепаху", известный своей мощной бронезащитой.

А на Купянском направлении Силы обороны Украины отразили очередной штурм российских войск. Вражеская колонна из боевых машин пехоты с десантом была уничтожена уже на подходе к украинским позициям.

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