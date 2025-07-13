Пять способов заставить диктатора Путина завершить войну: Фейгин озвучил список

Глава страны-агрессора России Владимир Путин намерен затягивать войну против Украины. На это указывает множество признаков. Возможности врага связаны с огромным ресурсом, которым он располагает, с пассивностью россиян и с поддержкой со стороны могущественного союзника – Китая. Тем не менее при наличии сильной политической воли союзники Украины на Западе могли бы принудить Путина к сворачиванию войны. Есть, как минимум, пять эффективных рычагов влияния на РФ.

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Первый – полное ресурсное эмбарго против России. Второй – введение жестких санкций против Китая за помощь России. Третий – полный санкционный режим против всех российских банков. Четвертый – создание бесполетной зоны над Украиной. Пятый – тотальный запрет для граждан России въезда в страны Запада. Таким образом, необходимы по-настоящему решительные меры.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– По информации президента Украины Владимира Зеленского, украинские разведки, сотрудничающие с партнерами, получили данные о том, что Путин планирует затягивать войну. Это, собственно, и видно по его действиям – по тому, как в России финансируется война и как она организовывается. Как вы считаете, что сегодня наиболее важно для Путина с точки зрения продолжения войны — сила его армии, экономика или поддержка его ближайшего окружения, так называемой "партии войны" в Кремле?

– Я бы сказал, что, скорее, это все-таки комбинация из других двух компонентов. Первое – это отсутствие внутреннего вызова. Согласитесь, что хоть экономика России и находится в кризисе, хоть отправка на фронт продолжается, хоть продолжаются потери живой силы, исчисляемые сотнями тысяч, все-таки это не приводит ни к какому не то что протесту – об этом даже нет речи, – но по другого мнения о том, что можно было бы с этой войной остановиться на том, что уже достигнуто. Отсутствие этого дает Путину возможность продолжать войну. Это очень важно.

Сама по себе российская экономика, переориентированная на милитаризованные рельсы, несмотря на общую стагнацию, может работать по производству вооружений достаточно долго. Просто из всех остальных отраслей, из других сфер будут высасываться последние ресурсы.

Российская армия ведь лучше не стала, она просто стала больше. Каких-то новых средств, даже в виде дистанционных БПЛА и прочих, производят просто арифметически больше, но не лучше по качеству. Базой там, например, для тех же дронов являются "Шахеды", а это далеко не передовое средство. Но промышленность позволяет их производить очень много.

Второй компонент, не менее важный, состоит в том, что за спиной Москвы стоит Китай. И пока Китай будет иметь такое отношение к войне, какое сформулировал министр иностранных дел Ван И, мы не запустим поражение Путина. А что значит поражение Путина? Уйти с оккупированных территорий обратно в Российскую Федерацию – это поражение Путина? Это политическое объяснение, а не военное, потому что с военной точки зрения Москва проиграть не может.

Никто не пойдет на территорию России захватывать ее территории после того, как будут деоккупированы украинские. Значит, у этого есть политическая составляющая, есть заинтересованные союзники Москвы, которые хотят продолжения войны. Если бы они не хотели продолжения войны, Путину было бы гораздо-гораздо сложнее.

Он и так теряет этих союзников, Асад, Иран. А вот Китай – это важнейший союзник, как теперь уже окончательно выясняется. Китай, возможно, стоит и за Северной Кореей, за ее вовлечения в войну на территорию Российской Федерации.

Что касается армии, то я повторяю, они увеличивают ее количественно, причем, решительно увеличивают. Нам сложно сейчас сказать, до каких пределов она может дойти, до двух миллионов и так далее.

Они наращивают военное производство, которое, – еще раз хочу подчеркнуть, – является постсоветским. То есть современных видов вооружения у России не так много. Попытки их создания есть, но их тоже не так уж много. В основном россияне воюют привычными средствами, которые достались в наследство от Советского Союза. Да, они пытаются их модернизировать, но в принципе это все то же самое. Ничего нового. Просто они добиваются количественных показателей.

Но количество, хотим мы этого или не хотим, все равно обеспечивает тот результат, который Москва достигает. А вот если бы были более современные вооружения, более современная армия, то наступление шло бы лучше. Сумы бы взяли, Харьков бы взяли. А раз этого нет, значит, на том уровне, на котором идет война, Москва в состоянии действительно достаточно долго, затяжным образом эту войну поддерживать, бросая в нее дровишки в виде людей, в виде экономических ресурсов, средств, которые производятся для армии и так далее.

Но еще раз хочу сказать: без второй компоненты это тоже бы не работало, так что Китай, возможно, и помогает Москве. Мы, правда, до конца не понимаем масштабов этой помощи. Вот эти две вещи, мне кажется, более определяющие.

– Президент Зеленский заявил о том, что в сложившейся ситуации оборона в Украине должна быть достаточно сильной. Он также сказал, что санкции против России должны быть достаточно сильными, чтобы влиять на всех тех, кто реально помогает России. Только что вы сказали о том, что Китай помогает России. В США обсуждается новый санкционный пакет. Считаете ли вы, что если действительно эти санкции будут введены, они могут коснуться напрямую Китая, и здесь будет уже иметь место некий конфликт между Соединенными Штатами и Китаем?

– Конечно, необходимо помочь обороне Украины, чтобы российское наступление не имело успеха. Это само собой разумеющаяся вещь. Особенно нужно защитить гражданское население от дистанционных ударов баллистическими ракетами, беспилотниками и так далее.

Я считаю, что следующим шагом должно стать создание бесполетной зоны над территорией Украины силами НАТО, европейских союзников и США. Это можно сделать. И это кратно снизит эффективность попадания российских средств по территории Украины.

Что касается этих 500% вторичных санкций по проекту Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, то если они будут реализованы, и Трамп немедленно подпишет и реализует этот принятый документ, то, конечно, это сильно ударит по Китаю. И получается, что надо воздействовать на Китай для того, чтобы прекратить эту войну.

Другого выхода нет, потому что, если Китай стоит за спиной Москвы и в общем признается, что несет ответственность за помощь Москве в такой степени, чтобы Путин и его власть сохранились и не проиграли, – а это, повторю, политический вопрос, – то, конечно, это будет первым шагом.

Трамп собирается встречаться с Си Цзиньпином. Встреча назначена на октябрь. Будет она или нет, я не знаю. Она может отмениться, может что-то измениться. Но я понимаю, чего требует Китай. Китай хочет получить Тайвань. Отдайте нам Тайвань, тогда мы будем воздействовать на Москву, чтобы та отказалась от своих агрессивных планов. Скорее всего, это выглядит так.

Но ситуация не позволяет США и другим союзникам отказаться от Тайваня, ведь это противоречило бы принципам провозглашенной доктрины, которая существует десятилетиями.

Почему для Китая очень важно уничтожить тайваньскую демократию? Потому что это реальная альтернатива коммунистической системе тоталитарного континентального Китая. Это означает, что фактически может Китай быть другим, что он может строиться не по принципам КПК и маоизма, а по принципам, на которых основана тайваньская демократия. Поэтому Китай не отступится от этой своей цели. И воздействие на Китай должно кратно усилиться.

Будет уже недостаточно 500-процентных санкций на энергоресурсы, которые они получают из России. Возможно, они будут пытаться обходить эти санкции. Должны быть включены и другие рычаги для того, чтобы Китай смирился с мыслью о том, что эту войну нужно прекращать.

– Вы сказали, что Путин подбрасывает дровишки в этот костер войны. Естественно, мы это все видим. В войну бросается огромный человеческий ресурс, колоссальные финансовые затраты. Видите ли вы признаки, хотя бы косвенные, что у Кремля просто могут закончиться эти финансовые ресурсы, чтобы увеличивать численность своей армии?

– Понимаете, для того, чтобы они закончились, нужны меры, которые ускоряют этот процесс. Естественное падение экономики, которое и без того имеет место, фиксируется, макроэкономический анализ это показывает, но этого недостаточно. В таком состоянии стагнировать и падать вниз они могут годами.

Если произойдет решительный обвал, прежде всего, финансовой системы, потому что она определяет уровень стабильности экономики в целом, куда быстрее пойдут процессы, которые обвалят экономическое производство, гособоронзаказ и все, связанное с войной.

Но для этого нужны меры более решительные, более существенные. Сколько можно обсуждать ресурсное эмбарго в отношении России? Нужно просто запретить вывозить энергоресурсы в любом виде с территории России. Ввести эмбарго, при котором речь не просто о 500% вторичных санкциях, а о полном запрете покупать.

Помимо других мер, я считаю что нужно, как минимум, на год запретить выезд с территории России в сторону Запада, – в Китай выезжать им, конечно, не запретишь. Нужно полностью прекратить общение с Европой и Западом. Оставить только гуманитарные визы для политзаключенных, для преследуемых, но это единицы. Просто прекратить турпоток, все прекратить. Поверьте мне, за полгода процессы произойдут.

Но есть и меры удара по финансовой системе. Ввести все российские банки в санкционный режим, а не только выборочные, да еще и давать возможность каким-то банкам выходить из санкционного поля.

То есть нужны действия для того, чтобы достигнуть эффекта, а не просто ждать, пока все это само собой решится. В России этот процесс обрушения может происходить очень долго и вяло. Потому что такая традиция, народ терпелив, он не возмущается, запасы ресурсов есть, они их продолжают пополнять путем продажи.

Но есть ли запас на год, два, три, пять для войны? Нужны активные действия для того, чтобы финализировать процесс. Вот о чем речь.