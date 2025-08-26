Пять суток с перерезанным горлом полз к украинским позициям: на Днепропетровщине лечат военного, который выжил после российских пыток. Фото и видео

В Днепропетровской области лечат украинского нацгвардейца Владислава, который выжил после жестоких пыток российских военных. Ему перерезали горло и бросили в яму.

Однако боец смог самостоятельно выбраться и пять суток полз к украинским позициям. Об этом сообщает "Суспільне".

33-летний Владислав попал в плен после того, как его бригада потеряла контроль над позицией вблизи Покровска. По словам родственников, сначала его удерживали одни военные, а впоследствии – другие, которые издевались над пленными.

Брат Владислава Евгений рассказал, что к предыдущим пленным россияне применяли жестокие пытки: отрезали губы, мужские органы, повреждали глаза, нос и уши.

Владислав был последним из восьми пленных, которых сбросили в яму, считая мертвыми. Подождав, пока захватчики уйдут, он перевязал горло тканью и в течение пяти суток добирался до украинских позиций. Благодаря подручным предметам ему удалось освободить руки, чтобы двигаться дальше.

17 августа Владислава доставили в медучреждение в Днепропетровской области в критическом состоянии. Врачи отмечают, что бойцу пришлось пережить значительную кровопотерю и угрозу инфекционных осложнений. Его уже прооперировали, и медики обещают восстановить возможность говорить и дышать самостоятельно.

Несмотря на пережитое, Владислав уже собирается вернуться на фронт. Больше всего он сейчас хочет увидеть свою 4-летнюю дочь, которая очень его любит, рассказала жена.

По словам гендиректора больницы, подобное ранение бойца лечат в этом медучреждении впервые за 11 лет войны.

Напомним, на передовой растет количество казней российскими военными преступниками военнослужащих Сил обороны. Командиры армии РФ отдают своим подчиненным прямые приказы расстреливать пленных украинских воинов "на месте". Уже известно по меньшей мере о 150 случаях таких убийств россиянами украинских защитников.

Недавно командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов обнародовал жуткие кадры казни украинского военнопленного российскими террористами. На видео видно, как оккупанты привязали человека к мотоциклу и волочили по дороге.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что убийство украинских военнопленных является системной политикой России. Эти преступления поощряет власть страны-агрессора на самом высоком уровне.

