Пятьдесят оккупантов уничтожено, восемь взяты в плен: украинские воины показали успешный штурм в Сичневом. Видео

141-я отдельная механизированная бригада провела успешную наступательную операцию в селе Сичневое, на Днепропетровщине. В результате штурма уничтожено 50 оккупантов, еще 8 взяли в плен.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. На опубликованном видео видна реальная боевая работа украинских защитников.

"Эта операция – доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, безжалостно уничтожая каждого оккупанта, который заполз на нашу землю", – отметили в заметке.

Напомним, Силы обороны Украины стабилизировали обстановку в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой области. Украинские защитники ликвидировали российских диверсантов, которым удалось проникнуть в город.

Также OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 6 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1020 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

