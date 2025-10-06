'Ситуация стабилизирована': в ВСУ отчитались о завершении ликвидации диверсантов в Ямполе

Российские диверсанты, которым удалось просочиться в поселок Ямполь Донецкой области, ликвидированы. По состоянию на 6 октября ситуация в населенном пункте остается без изменений.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал. Стоит отметить, что поселок остается под контролем ВСУ.

"В Ямполе ситуация стабилизирована. Работа по уничтожению остатков врага завершена", – уточнил военный.

Впрочем, по словам Шаповала, оккупанты все еще пытаются активно давить различными методами. Но украинские защитники дают достойный отпор.

Что предшествовало

Накануне стало известно о том, что Силы обороны Украины стабилизировали обстановку в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой области. Для выявления противника и уничтожения остатков диверсионных групп армии РФ будут проведены ударно-поисковые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях россияне сообщили о своих "победах" на самых тяжелых направлениях. Однако украинские военные опровергли очередной фейк врага о "продвижении" в Ямполе (Донецкая область), отметив, что это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население.

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли распространенную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении. Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что данные о контроле села оккупационными силами не соответствуют действительности.

Также в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Данные, которыми располагают аналитики, свидетельствуют о том, что украинские подкрепления прибыли на усиление направления и не дают врагу закрепиться на новых позициях. В Институте изучения войны ждут подтверждения того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить врага с части территории, на которую он просочился.

Напомним, что 6 октября Вооруженные силы Украины также отбили попытку врага прорваться в Константиновку в Донецкой области. Россияне не смогли продвинуться ни на метр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!