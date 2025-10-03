'Пытались добраться до плацдарма': военные показали точную работу по лодке с российскими морпехами из 810-й бригады. Видео

Украинские защитники показали точную работу по лодке с российскими морпехами из 810-й бригады. На обнародованном видео видно уничтожение вражеских сил, которые пытались переправиться через воду.

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба 225-го Отдельного штурмового батальона. Противник пытается удержать плацдарм, который украинские воины держат под прицелом.

Все это происходит к северу от освобожденной Андреевки. Ежедневно российские войска заводят новые группы, однако наши защитники их успешно ликвидируют.

Уже три дня подряд FPV-операторы батальона Pentagon 225-го отдельного штурмового полка уничтожают резервы врага, которые пытаются добраться до плацдарма на лодках. Подтверждены 43 уничтоженных российских военных, а попытки переправы остаются безуспешными – лодки постоянно попадают в "огневую зону".

Тем временем штурмовые группы полка проводят зачистку остатков врага на плацдарме. Украинские воины подчеркивают, что руководство 810-й бригады морской пехоты РФ продолжает "гнать на мясо" своих подчиненных.

Напомним, в сентябре потери российских сил в пехоте на Покровском направлении выросли почти на 30% по сравнению с августом. Украинские защитники обезвредили 1 851 оккупанта – 1 202 из них погибли, еще 649 получили ранения.

В России уже запущен процесс гибридной всеобщей мобилизации, которая прикрывается круглогодичной обязательной. То есть, как и ожидалось, командование РОВ в вопросе продолжения войны с Украиной будет полагаться не на технологические решения и технический рывок, а исключительно на человеческую массу и ее количественное превосходство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за указом Путина о рекордном за девять лет осеннем призыве в армию. С 1 октября в государстве-агрессоре рассчитывают призвать 135 тыс. граждан РФ. Российские власти при этом в очередной раз обещают, что срочников якобы не будут привлекать к войне против Украины. Такие обещания Москва уже не раз давала – и каждый раз не сдерживала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!