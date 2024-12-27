'Работаем над созданием условий': Сырский рассказал, сколько будет продолжаться подготовка к участию в боевых действиях

В командовании Вооруженные силы Украины хотят, чтобы подготовка новобранцев к участию в боевых действиях длилась 2 месяца. Последующий курс новичка в воинской части должен выполняться в полном 14-дневном объеме.

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Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам годового совещания касательно воинской подготовки. Деталями генерал поделился в Telegram в пятницу, 27 декабря.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка – это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", – написал Сырский.

Он отметил, что в Украине есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца вместо прежнего 30-дневного обучения.

Предусмотрен и последующий курс новичка в в/ч – это 5-14 суток.

"Однако в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается. Подчеркнул необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", – заявил Сырский.

Он анонсировал обновление стандартов БОВП, проведение тренировок для мобилизованных на фондах боевых бригад и другие нововведения.

"Спасибо командирам, которые ответственно относятся к подготовке и сохранению личного состава. Продолжаем работу в этом важном направлении", – подытожил главком.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 1 ноября 2024 года в Украине продлили срок базовой общевойсковой подготовки новобранцев во всех учебных центрах Вооруженных сил. Теперь БОВП мобилизованные будут проходить 1,5 месяца (вместо 30 дней).

– О том, кого не могут мобилизовать в Украине в 2025 году, читайте в материале по ссылке.

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