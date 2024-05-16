'Работаем результативно': воины ССО провели 'зачистку' в Харьковской области и взяли в плен оккупантов. Видео

Силы специальных операций ВС Украины провели "зачистку" позиций российских оккупантов в Харьковской области. В результате были уничтожены захватчики, а некоторые взяты в плен.

Соответствующее видео показала пресс-служба ССО. Отмечается, что операторы 8-го отдельного полка ССО вместе с бойцами 92-й ОШБр произвели зачистку в одном из населенных пунктов Харьковской области.

Во время этой операции были уничтожены четыре военнослужащих РФ, которые удерживали гражданское здание и пытались сопротивляться. Еще двое были взяты в плен.

Сейчас их ждет допрос, а затем обмен на наших военных.

"Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем – обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно", – отметили операторы ССО, задействованные в обороне Харьковщины.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанска и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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