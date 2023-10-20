Работает 'Артист' из группы 'Призрак': Сырский показал ликвидацию оккупанта с 700 метров. Видео

Украинский снайпер с позывным "Артист" из группы "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировал российского оккупанта с расстояния 700 метров. В работе боец использовал винтовку Barrett MRAD 338.

Эффектное видео уничтожения врага показал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он похвалил бойцов за эффективную работу (чтобы посмотреть видео, доcкролльте до конца новости).

Напомним, ранее в сети также появилось видео уничтожения военного штурмовика Су-25 "Грач" оккупантов под Авдеевкой. Он стал уже пятым вражеским самолетом, сбитым за последние десять дней на фронте. Украинские воины приземлили "птичку" с помощью ПЗРК Stinger.

Со своей стороны воины 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины превратили в пепел крупный полевой состав БК армии РФ на юге, где российские захватчики накапливали артиллерийские снаряды и противотанковые мины. По позициям врага отработали аэроразведчики.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины Сил специальных операций на Донецком направлении ударами дронов защитники сожгли три вражеских танка. Также при поражении была уничтожена и другая техника оккупантов.

– Воины бригады ГНСУ "Стальная граница" нанесли точный удар по колонне российских оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении. Захватчики понесли потери, по меньшей мере, уничтоженную одну их бронемашину.

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