Точно в цель: появилось видео уничтожения украинскими военными Су-25 оккупантов под Авдеевкой

В сети появилось видео уничтожения военного штурмовика Су-25 "Грач" оккупантов под Авдеевкой. Он стал уже пятым вражеским самолетом, сбитым за последние десять дней на фронте.

На опубликованные кадры попал момент поражения российского самолета в небе и его падение. Украинские воины сбили вражеский Су-25 с помощью ПЗРК Stinger (видео размещено внизу новости).

Напомним, накануне спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что на Таврическом направлении украинские защитники сбили российский Су-25.

Видео дня

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский позжерассказал, что на Таврическом направлении за последние десять дней воины Сил обороны сбили пять "Грачей".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты уже более десяти дней штурмуют Авдеевку. Накануне руководитель Авдеевской городской военой администрации Виталий Барабаш рассказал, что напряжение на данном направлении возросло, враг ужесточил обстрелы и авиаракетные удары в попытках окружить город.

– По данным канала "Досье шпиона", оккупанты на Авдеевском направлении сделали ставку на стремительное наступление "бронетанковым кулаком" с двух направлений, однако, по мнению командования ВС РФ, им не удалось использовать имеющиеся преимущества: продвижение минимально, а потери зашкаливают.

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