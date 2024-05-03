Работал FPV-дрон: защитники Украины уничтожили состав БК и поразили позицию врага на Купянском направлении. Видео

Украинские пограничники на Купянском направлении уничтожили полевой состав БК врага и повредили позицию российских минометчиков. Вражеские цели поразили с помощью FPV-дрона.

Эффектное видео опубликовал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. По врагу отработали бойцы бригады "Месть" из подразделения разведывательно-ударных беспилотных воздушных судов "Рубаки" Луганского пограничного отряда.

Напомним, бойцы Сил специальных операций на Сумском направлении нанесли очередные потери российским оккупационным войскам. В этот раз был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Пуско-заряжающая установка с шестью ракетами уничтожена полностью, а огневая установка серьезно повреждена.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские военные показали поражение российской техники на Авдеевском направлении фронта, где идут тяжелые бои. Вражеские бронемашины воины уничтожали из оружия, установленного на американской БМП Bradley.

– Воины ВСУ показали новое видео ликвидации живой силы противника на Авдеевском направлении фронта. Оператор FPV-дрона продемонстрировал тонкое мастерство, доставив российским захватчикам "бавовну", несмотря на то, что они прятались в "норе" – блиндаже с небольшим входом.

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