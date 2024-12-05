Работал кладовщиком в магазине: что известно о мужчине, который погиб в Тернополе от удара российского дрона по дому

В среду, 4 декабря, в селе Нырков Тернопольской области попрощались с 45-летним Виталием Ременцем. Мужчина погиб 2 декабря в Тернополе, когда российский беспилотник попал прямо в их квартиру на последнем этаже многоэтажки. Удар пришелся именно по той комнате, в которой находился Виталий. Его жена и младшая дочь Вероника чудом смогли выжить.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Вырос на Ивано-Франковщине

В маленьком селе Нырков на Тернопольщине все знают, что в среду на кладбище прощаются с Виталием Ременцем.

"Он был очень хорошим человеком. О таких семьях, как его, говорят "образцовая". Такими они и были. Тут Виталий родился и совсем маленьким его увезли на Ивано-Франковщину, там он и рос. А тут остались его бабушка с дедушкой, к которым они приезжали летом как на дачу", – говорит OBOZ.UA жительница села Лилия.

После школы Виталий уехал учиться в Тернополь, женился на Иванне и остался там жить. У них родились две дочери – старшая Алина и младшая Вероника.

Спасти не смогли

Знакомые рассказывают, что в ту ночь все горожане узнали о взрыве в многоэтажке.

"Потом я увидел видео, где горела машина Виталия. Стал набирать его по телефону, но уже никто не ответил. А через несколько часов стало известно, что погиб именно он. Также погибла их собака", – описывает трагические события один из знакомых.

От удара дрона вспыхнул сильный пожар. Виталий получил травмы, и вытащить его из горящего помещения родные не смогли. Иванна во время взрыва прикрыла собой 11-летнюю Веронику, сама женщина получила сильные ожоги.

Трехкомнатная квартира семьи разрушена и полностью сгорела. Осталось старое пианино, на котором занималась Алина. После трагедии девушка сняла видео: она играет на инструменте на руинах квартиры трогательную мелодию и поет песню для своего погибшего отца.

Их бывшая соседка Ярина написала: "Я слышала ее чудесное пение за стеной пять лет подряд и еще подпевала ей".

Работал кладовщиком в магазине

Виталий работал в сети магазинов "Жук" в Тернополе.

"Он был кладовщиком. Это был очень добрый человек, отзывчивый. Всегда поддерживал и помогал. Он никогда не отказывал в помощи ни по работе, ни в личных просьбах. Он из тех людей, кто при знакомстве производит хорошее впечатление, и оно остается навсегда. Очень жаль, что так случилось, такие люди, как он, должны жить и нести свое добро в мир", – рассказала OBOZ.UA его бывшая коллега.

Сейчас некоторые магазины закрылись, часть людей разъехались, но Виталия помнят многие его коллеги. Под постами в соцсетях о трагедии в Тернополе они пишут теплые слова о погибшем.

Во время прощания с погибшим в церкви Тернополя собралось много людей: пришли родные, друзья, коллеги, просто горожане, чтобы почтить память Виталия.

Супруга Иванна с дочками стояли возле гроба, женщина все время держала мужа за руку.

Сейчас друзья собирают помощь семье, которая потеряла близкого человека и осталась без жилья и вещей.

Если кто-то хочет помочь, то может это сделать, перечислив деньги на счет старшей дочери: 4149609024833834 Приват.