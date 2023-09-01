Работал под позывным 'Фантом': СБУ задержала агента-снайпера ФСБ, готовившего покушение на командование ВСУ на Запорожье. Фото

Служба безопасности задержала еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование сил обороны в Запорожской области. Этот фигурант работал под позывным "Фантом".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Задержан бывший военный, обладающий навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез".

Это оружие производят на территории РФ и используют прежде всего подразделения спецназа страны-агрессора, отметили в СБУ. Отмечается, что именно из такой винтовки "Фантом" должен был покушаться на командование боевых подразделений ВСУ, воюющих на передовой южного фронта.

После неудачной попытки покушения и задержания его подельников сам он залег ко дну, но вскоре на него снова вышел представитель ФСБ и дал новую задачу – скорректировать удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Солнцепек".

Для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников фигурант пытался "втемную" использовать своих знакомых из фронтовых районов области.

Во время обысков у злоумышленника изъяли более полутысячи патронов разного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

Пока фигуранту готовят подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе силовики разоблачили в Донецкой области очередную российскую агентку, которая передавала врагу данные по дислокации подразделений Сил обороны Украины в регионе. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске.

А сотрудники ГУР провели задержание российского агента, желавшего присоединиться к военному подразделению Десантно-штурмовых войск ВСУ. Российский "крот" должен был сливать их позиции на передовой спецслужбе государства-агрессора.