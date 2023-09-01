Работали 'Дикие шершни': воины ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90, который Медведев называл 'лучшим в мире'. Видео

Украинские воины продолжают "демилитаризировать" оккупационную российскую армию с помощью FPV-дронов. В этот раз FPV-подразделение "BULAVA" совместно с аэроразведкой 3-го батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили новейший российский танк Т-90.

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Этот танк экс-президент РФ Дмитрий Медведев весной этого года называл "лучшим в мире". Как пылает очередной "аналогов_нет", показали в канале, посвященном FPV-дронам "Дикие шершни".

"FPV-подразделение "BULAVA" совместно с аэроразведкой 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого уничтожили новейший российский танк Т-90. "Аналогов нет". Ориентировочная стоимость танка Т-90 – 4,9-7 млн$. FPV-дрона – 500$. Работаем", – написали авторы канала.

Не так давно, всего лишь в конце марта текущего года заместитель главы Совбеза РФ, а по совместительству экс-президент РФ Дмитрий Медведев составлял оды российским танкам Т-90 "Прорыв". В параллельной вселенной, где уже давно живет этот одиозный российское чиновник, они по всем параметрам превосходят и американские танки Abrams, и немецкие Leopard, и британские Challenger.

"Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М, "Прорыв" – это наш новейший танк. Но, на мой взгляд, это сейчас самый лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса", – сказал Медведев.

Он также заявил, что российский танк Т-90М "маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает" и выдал, что в 2023 году российские заводы якобы спустят с конвейеров полторы тысячи единиц танков.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ в августе установили рекорд по уничтожению российской артиллерии : за последний месяц лета защитники испепелили 691 вражескую артсистему.

Второй результат за все время полномасштабной войны в августе также по количеству уничтоженной автомобильной техники оккупантов: ликвидировано 685 автомобилей. Лучшие результаты по автомобильной "демилитаризации" российской армии фиксировались только в марте 2022 года, когда российские логистические колонны длиной в несколько километров уничтожались в режиме нон-стоп. Тогда было ликвидировано 865 единиц автомобильной техники россиян.