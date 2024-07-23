Работали экипажи FPV-роты: нацгвардейцы уничтожили российский Т-80 в Серебрянском лесу. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать технику российской оккупационной армии на востоке нашей страны. В течение недели защитники сожгли 22 вражеских танка.

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Технику захватчиков успешно ликвидируют с помощью FPV-дронов. Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, на прошлой неделе подразделения Национальной гвардии по всей линии фронта уничтожили 22 танка. Также он показал на видео работу экипажей FPV-роты аэроразведки "Кондор" бригады "Буревій".

С помощью аэроразведки украинские военнослужащие обнаружили российский танк в Серебрянском лесу. В результате это был последний выезд Т-80, которые приехал разрушать нашу страну.

Напомним, в Третьей штурмовой рассказали об ударах по врагу и потерях оккупантов за неделю на Харьковщине. В частности, защитникам удалось подорвать сверхмощный миномет противника "Тюльпан" и ликвидировать на фронте 400 россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины устроили оккупантам эффектное "фаершоу" на Покровском направлении в Донецкой области. В частности, они превратили российский комплекс "Земледелие" в металлолом и ликвидировали его операторов.

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