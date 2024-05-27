Работали на ФСБ: СБУ задержала бывших 'антимайдановцев', готовивших атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесщины. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу ФСБ РФ, занимавшуюся разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. В частности, злоумышленники готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру, чтобы частично остановить движение поездов в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что руководителем агентурной группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, активист одесского "Антимайдана".

Он лично поддерживал связь с представителями русской спецслужбы и привлек к противоправной деятельности близкого родственника.

По заданию ФСБ фигуранты фотографировали и передавали координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесщины. Россияне планировали использовать эту информацию для ударов, которые бы остановили движение поездов.

Кроме того, ФСБ привлекла фигурантов к информационно-взрывной деятельности против Украины. Руководитель группы администрировал сообщество поклонников так называемой "Новороссии" в соцсетях, где организовал сбор средств для боевиков "Л/ДНР". Также он создавал и распространял материалы, призывавшие к захвату власти и изменению границ Украины, в том числе через ресурс novorus.info – "центральное информагентство Новороссии".

СБУ задокументировала разведывательно-взрывную деятельность агентов и задержала их. На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю сети о подозрении по статьям ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Его родственнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего охранника российской застенки, пытавшегося скрыться в рядах Вооруженных сил. Коллаборант сотрудничал с российскими оккупантами во время временного захвата Херсона.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.