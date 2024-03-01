Работали ударные БПЛА и Брэдли: бойцы 47-й бригады разгромили элитную российскую штурмовую группу. Видео

Украинские воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приостановили наступление элитных российских штурмовиков на Авдеевском направлении. Оккупантов уничтожили с помощью ударных дронов и экипажей боевых машин "Брэдли".

Об этом сообщил Telegram-канал 47-й отдельной механизированной бригады. Украинские защитники обнародовали видео боя, снятое с помощью дрона.

Как видно из кадров, российские штурмовики заехали на боевой машине, часть из них заняла позицию возле одного из разбитых домов, а другая двинулась дальше. Однако их путь завершили украинские дроны. Сначала наши бойцы точным ударом подбили вражескую машину с российскими штурмовиками, а следующим ударом – разнесли ее вдребезги и ликвидировали оккупантов.

Далее за дело взялись экипажи "Брэдли" и добили остальных вражеских заброд.

В этот раз украинские воины "задвохсотили" элитную российскую штурмовую группу из 15-й отдельной гвардейской бригады РФ.

"Воины 47-й ОМБр остановили враждебное наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении! Случилось это благодаря успешным попаданиям роты ударных БПЛА во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли". Работаем дальше! Битва продолжается!" – говорится в сообщении под видео

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады устроили "хлопок" оккупантам, прибывшим на ротацию. Наши военные поразили здание, в котором находилась вражеская пехота.

А во время мероприятия в Авдеевке подразделения 3-й штурмовой бригады разгромили вражеское наступление. Через 15 минут российские войска потеряли три боевых машины пехоты и 30 военнослужащих.

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