Работали ударные дроны: пограничники проредили ряды врага на Северском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам. В этот раз пограничники проредили ряды врага на Северском направлении.

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По захватчикам работали ударные дроны. Соответствующее видео было показано в ГПСУ.

Так, на Северском направлении продолжается активная работа украинских ударных дронов Мести. Наши защитники демонстрируют высокую эффективность в уничтожении вражеских сил и техники, уменьшая боевые способности оккупантов.

Последняя операция украинских операторов дронов привела к ликвидации двух оккупантов и ранения еще одного. Кроме того, дроны нанесли значительные повреждения вражеским укрытиям и 100-мм пушки МТ-12 "Рапира".

"Ударные дроны "Мести" на Северском направлении продолжают уменьшать боевые способности врага. На этот раз двух оккупантов ликвидировали и одного ранили попаданиями дронов наши операторы беспилотников. Повреждены несколько вражеских укрытий и 100-мм пушка МТ-12 "Рапира"

Ранее пограничники показали, как помогают остановить наступление врага на Волчанском направлении и ликвидируют россиян. На кадрах показано, как бойцы ударили по месту скопления войск РФ. Для атаки пограничники использовали дроны-камикадзе. В результате операции зафиксированы по меньшей мере два ликвидированных российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины с помощью HIMARS ликвидировали 18 спецназовцев из российской Вологды. Среди груза 200 – командир подразделения из 16-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВС РФ Валентин Проценко.

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