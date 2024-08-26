Работали защитники неба: на Закарпатье показали момент сбивания ракеты на границе двух областей. Видео

В Закарпатской областной военной администрации показали момент сбивания российской ракеты. Вражескую цель приземлили на границе Львовской и Закарпатской областей.

Видео дня

Видео с работой бойцов Закарпатского 650 отдельного зенитно-пулеметного батальона опубликовал в Telegram глава Закарпатской ОВА Виктор Никита. Он отметил, что ракета направлялась в их регион.

"Спасибо, побратимы, за профессионализм и сохраненные жизни!" – написал чиновник.

В то же время бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сделал уточнение в Facebook о видео от зенитчиков. Он "поправил" Закарпатскую ОВА по поводу того, что ракету отработали не из пулемета – ее догнала ракета системы ПВО. Военные просто среагировали на успешное попадание.

"ППОшка" сбила, а не пулемет, об этом сообщает сам стрелок в конце видео! Но кого это интересует..." – написал Игнат.

Напомним, 26 августа защитники неба уничтожили на подступах к Киеву около десятка российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Для столицы атака прошла без последствий.

Ударные беспилотники российские военные преступники запустили с территории Курской области РФ. Они пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и разные типы ракет. Ночью были слышны взрывы "Шахедов", утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.

– В сети показали, как украинские воины сбили "Шахед" пулеметом с вертолета. На кадрах видно, что пулеметчик взял на прицел БПЛА и открыл огонь, когда вертолет догнал "Шахед". Всего несколько очередей – и смертоносный дрон стремительно падает вниз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!