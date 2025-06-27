Работают даже в случае потери управления: в Украине запустят массовое производство модулей донаведения дронов. Фото

Украинская компания TAF Drones объявила о запуске массового производства высокоточных модулей автоматического донаведения Last Mile. Они успешно прошли испытания на соответствие стандартам НАТО и запросам Сил обороны Украины.

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Модуль донаведения дронов Last Mile был кодифицирован в середине июня, сообщили в компании. Среди его преимуществ – совместимость с любым FPV, машинное видение и искусственный интеллект и точное попадание даже в глухую РЭБ-зону.

Технология берет управление на себя, когда связь обрывается, и ведет дрон к удару самостоятельно. Таким образом, у врага нет вариантов, чтобы спастись.

Что такое модуль Last Mile и для чего он нужен

Как отмечает "Милитарный", модуль Last Mile – это инновационное решение для беспилотных летательных аппаратов, которое позволяет дрону автоматически наводиться на цель, даже в условиях потери сигнала, вмешательства РЭБ или сложных погодных условий. Он разработан с учетом потребностей фронта, в частности для работы как по движущимся, так и по статическим целям.

Это решение позволяет:

автоматически корректировать курс полета дрона до последнего этапа (так называемой "последней мили");

осуществлять наведение через дневные, ночные и тепловизионные каналы;

работать эффективно даже при воздействии радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

держать объекты в фокусе даже при скорости дрона до 120 км/ч.

По информации компании, модуль Last Mile обеспечивает:

точность удержания неподвижной цели с отклонением не более 1 метра от точки прицеливания;

возможность захвата и сопровождения цели на расстоянии до 500 метров;

наведение на движущиеся цели на расстоянии от 150 метров и при их скорости до 60 км/ч, даже при ветре до 10 м/с;

интеллектуальная корректировка траектории – критическая для динамического боя;

совместимость с FPV Колибри 8'' Pro, FPV Колибри 10'' Advanced, адаптация под БПЛА других производителей по запросу до 2 недель.

Last Mile проектировался как максимально удобный для работы на передовой. Его можно установить в любом удобном для оператора месте, что значительно повышает маневренность и оперативность действий в боевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные активно используют новый тип беспилотников – самолеты-камикадзе "Дартс", что является гибридом FPV-дрона и авиамодели. Они просты в производстве, стоят около 1000 долларов, но позволяют поражать цели на расстоянии до 50 км и несут больший боезаряд, чем классические коптеры.

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