Работают днем и ночью: снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Херсонщине. Видео

Снайперы 73-го морского центра ССО уничтожили трех российских окупантов в Херсонской области. Результативная работа стала возможной благодаря круглосуточному наблюдению бойцов в своих зонах ответственности.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Сил специальных операций. На кадрах видно, что враги пытались быть незаметными и передвигались в высокой траве, однако не спаслись от пристального глаза украинского снайпера.

"Мы ведем наблюдение в своем районе ответственности и днем, и ночью. И уничтожаем все цели, которые встречаются в нашем прицеле", – отметили воины.

Напомним, в ГПСУ показали, как украинские пограничники уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец. Успешную операцию провели пограничники из бригады Гвардии наступления "Месть". Вражескую переправу через водоем в Луганской области украинские защитники атаковали с тяжелого ударного дрона "Вампир".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники уничтожили состав боекомплектов российских оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области. Поразить цель удалось ударами по артиллерии.

– В ВСУ сообщили, что общее количество уничтоженных захватчиков за этот март 2024 составило просто впечатляющую цифру – около 28 200 человек. Кроме личного состава украинские военные уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск.

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