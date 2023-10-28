Работают на самых горячих направлениях: спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 19 танков и почти 230 оккупантов. Видео

Бойцы центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать на фронте личный состав и технику российской оккупационной армии. Только в течение недели защитники ликвидировали сотни россиян.

Также в ходе боев было уничтожено десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" ликвидировали 228 российских оккупанта на самых горячих направлениях. Кроме того, на счету бойцов СБУ 19 сожженных российских танков и 38 боевых бронированных машин.

Бойцам СБУ также удалось уничтожить 20 артиллерийских систем, 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки, а также 57 единиц автотранспорта российской оккупационной армии.

Вместе с тем враг потерял в боях с бойцами центра специальных операций "А" камеру видеонаблюдения, 44 фортификационных сооружения и два склада с боеприпасами.

Видео дня

Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины устроили удачную охоту на захватчиков. Всего за три недели они уничтожили ударными дронами еще 72 вражеских цели.

Ранее сообщалось, что всего за неделю только на Запорожском направлении операторы подразделения ССО помогли уничтожить вражеских вооружений на сумму около 25 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики уничтожили состав вооружений ВС РФ во временно оккупированном Донецке. Эти боеприпасы враг планировал использовать в штурме Авдеевки.

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