'Радикалы' в швейцарском парламенте блокируют реэкспорт оружия в Украину: что происходит

В Швейцарии законодатели разработали несколько возможных механизмов для реэкспорта оружия в Украину. Однако Национальный совет отклонил предложение Совета кантонов изменить эти правила.

Инициативу поддержали лишь 48 швейцарских депутатов нижней палаты парламента, против выступили 135 – среди которых большее количество от "Левых" и ультраправой Швейцарской народной партии. Об этом идет речь на сайте парламента Швейцарии.

В поправке к закону о реэкспорте военной техники, еще в июне поддержанном швейцарским Советом кантонов, поставки оружия разрешаются, если страна-участница конфликта пользуется правом на самооборону.

В документе сказано, что такой реэкспорт будет иметь обратную силу и будет считаться законным даже тогда, когда был осуществлен до вступления закона в силу.

Параллельно швейцарский парламент предложил другой законопроект, который позволит реэкспорт, если Совет безопасности ООН или две трети членов Генеральной ассамблеи подтвердили нарушение международного права в отношении государства, получающего оружие.

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Однако в настоящее время текст законопроекта не готов.

Отметим, нейтралитет Швейцарии запрещает ему поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швейцарии парламент согласился, что 25 списанных танков Leopard 2 могут продать обратно Германии. В то же время Берлин должен гарантировать, что танки не будут поставлены в Украину.

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