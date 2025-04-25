В Харькове разоблачили женщину, которая открыто поддерживала врага. Она радовалась обстрелам города и превозносила русских военных.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. При процессуальном руководстве прокуратуры 53-летней жительнице Харькова объявлено подозрение по факту распространения материалов, содержащих глорификацию лиц, причастных к вооруженной агрессии РФ против Украины (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Согласно материалам следствия, с ноября 2023 женщина систематически публиковала комментарии в пророссийских Telegram-каналах. В них она открыто поддерживала военных страны-агрессора, писала, что молится за них и желает каждому "ангела-хранителя".

Более того, она утверждала, что Харьков "ждет освобождения" оккупантами. Особое возмущение вызвали ее сообщения с радостью по поводу по городу — несмотря на то, что одна из таких атак едва не задела ее саму.

Противоправное содержание высказываний подтверждено выводами судебной лингвистической экспертизы. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет за распространение материалов, содержащих глорификацию лиц, причастных к вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 24 на 25 апреля страна-террорист атаковала Харьков "Шахедами". В городе раздалось несколько взрывов, которые не дали украинцам ни спокойной ночи.

Напомним, что помощник машиниста локомотивного депо регионального филиала "Южная железная дорога" "Укрзализныци" был завербован 78-м разведцентром ГРУ РФ. Он систематически передавал информацию о маршрутах движения эшелонов Сил обороны Украины, в частности, в Харьковской и Сумской областях, чем помогал российской военной разведке.

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