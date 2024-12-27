Выпуск ракет "Орешник"/"Кедр" страной-агрессором Россией зависит от передового западного производственного оборудования. В частности, от станков с ЧПУ (числовым программным управлением) от таких брендов, как FANUC (Япония), Siemens и Heidenhain (Германия).

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Об этом заявило издание Financial Times. "Военная машина Кремля остается критически зависимой от иностранных технологий, на которые распространяются западные санкции", – указали журналисты.

Агрессор долгое время полагался на станки с ЧПУ иностранного производства, несмотря на попытки создать отечественные альтернативы. Сейчас россияне покупают часть высокоточного металлообрабатывающего оборудования в Китае, но элементы управления для его работы по-прежнему западные.

Так, в 2024 году на крупной российской торговой выставке восемь китайских компаний представили 12 моделей устройств с ЧПУ. Согласно анализу Совета экономической безопасности Украины, 11 из 12 моделей были оснащены контроллерами, произведенными японскими или немецкими компаниями.

"Если бы вы могли ограничить доступ к этим западным блокам управления ЧПУ, вы могли бы замедлить российское производство", – отметил Ник Пинкстон, генеральный директор Volition (американской компании по производству промышленных деталей) и эксперт в области автоматизированной оснастки.

Он объяснил, что для перехода на новые системы управления россиянам "пришлось бы перенастроить физическое оборудование и инструменты машины, а также полностью перепрограммировать каждую деталь, что потребовало бы времени, денег, а также могло бы снизить качество детали".

Добавим: пресс-службы FANUC и Heidenhain на запросы журналистов FT не ответили.

В то же время в Siemens утверждают, что они "не идут на компромисс в вопросах соблюдения [санкций]", расследуют "любые признаки обхода... и привлекают необходимые и соответствующие органы".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Несмотря на годы западных санкций, российские олигархи из окружения диктатора Владимира Путина продолжают зарабатывать миллиарды на экспорте товаров в обход ограничений.

– Недавно Соединенные Штаты сделали исключения из санкций в отношении российского Газпромбанка для Венгрии и Турции. То есть, обе страны теперь могут и дальше оплачивать импорт газа из государства-агрессора.

– Кроме того, законодательные изменения в России позволили Москве официально использовать криптовалюту в трансграничных платежах для обхода международных ограничений.

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