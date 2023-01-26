Ракетная атака 26 января: генерал пояснил, чем и откуда стрелял оккупант

Во время массированной ракетной атаки 26 января страна-террорист Россия применяла иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и стратегические крылатые ракеты Х-101. Эти ракеты могли быть выпущены российскими бомбардировщиками с акватории Каспийского или Черного морей.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. "По предварительным данным, ночью были атаки "Шахедов", а сейчас прилетели и ракеты, которые запускались воздушными носителями", – сказал он.

Как пояснил генерал, для запуска стратегических баллистических ракет Х-101 страна-оккупант использует бомбардировщики, которые "вылетают с базы, прибывают в район привязки – в Каспийском или в Черном море – и оттуда запускают ракеты".

"Носителями таких ракет являются самолеты Ту-22М3 – бомбардировщик среднего радиуса действия, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Есть в России и истребители Су-37, Су-57 – они запускают ракеты тактического уровня. Но в данном случае мы говорим, в первую очередь, о стратегических носителях", – уточнил Романенко.

По его словам, ракеты по Украине запускаются с расстояния порядка тысячи километров. Вместе с тем их количество намного меньше, чем во время предыдущих атак, а значит, враг ощущает дефицит подобного вооружения.

Генерал убежден, что новые ракетные атаки по Украине являются продолжением реализации стратегических планов России. "Это продолжение нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре, это морально-психологическое давление на наших граждан с целью принуждения власти к переговорам на условиях России".

Романенко предупредил, что опасность прилетов будет оставаться даже при условии оснащения украинской противовоздушной обороны самыми современными средствами.

"Необходимо четко понимать, что, несмотря на все чудеса, которые делает наша противовоздушная оборона, несмотря на ее высокую эффективность, стопроцентной обороны не существует. Тем более, что зашедших современных средств у нас не очень много – зенитно-ракетных комплексов. А за истребительную авиацию как средство ПВО мы еще только боремся. Поэтому, к сожалению, ракеты все равно будут прорываться и наносить удары", – резюмировал он.

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, утром 26 января страна-террорист Россия устроила ракетный террор Украины. Атакам подверглась практически вся территория нашей страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российская ракета убила одного жителя столицы, еще два получили ранения.