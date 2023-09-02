Ракеты AMRAAM, которыми пользуются страны НАТО: что они могут изменить для Украины на фронте

AMRAAM являются наиболее распространенными ракетами, применяемыми странами НАТО для авиации. Эти ракеты относятся к классу "воздух-воздух", они имеют головки с самонаведением и разную дальность полета в зависимости от их типа.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Эти ракеты Украина получает от партнеров для комплексов ЗРК NASAMS, однако их дальность полета при наземном использовании не так высока как у самолетов.

"Ракета из воздуха применяется на большую дальность, соответственно, и не нужно тратить силы, энергию горючего для того, чтобы подняться в воздух, она запускается с воздушной платформы, поэтому может пролететь больше", – заметил Игнат.

Он также сообщил, что Пентагон заказывает модификацию AIM-120 для Украины, и некоторые из этих ракет могут иметь дальность полета от 160 до 180 км. Это позволит атаковать российскую авиацию, не входя в зону поражения вражеской системы ПВО.

"Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов и тем опаснее для наших врагов", – сказал спикер.

Украине эти ракеты могут быть поставлены из запаса на складах, и эта возможность будет реализована в следующей партии ракет, запланированной на ноябрь 2024 года. Игнат отмечает, что график поставок ракет не зависит от графика поступления в Украину боевых истребителей с Запада.

"Их нужно еще изготовить, их нужно поставить. Авиация не может летать пустой, ей нужно постоянно обновлять боезапас. Поэтому ничего удивительного в таких заказах, контрактах нет", – заверил он.

Напомним, что украинские защитники в скором времени получат антидронные комплексы Slinger производства австралийской компании Electro Optic Systems. В сети появилось видео испытаний Slinger, на котором посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко лично руководил комплексом.

Как писал OBOZREVATEL, для того чтобы Украине удалось разгромить российскую оккупационную армию и выгнать ее со своей территории, США нужно усилить военную помощь Киеву. Вашингтону необходимо предоставлять стране критически важное вооружение, а не бесплатные военные советы. Об этом в своей авторской колонке для WSJ написал президент Йорктаунского института, бывший офицер военного флота и функционер Пентагона Сет Кропси.

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