Ракеты GLDSB с дальностью поражения до 150 км: как они могут изменить ход войны в Украине

Военный эксперт Петр Черник заявил, что ракеты GLDSB, которые США предоставят Украине в качестве военной помощи, будут способствовать созданию условий для качественных контрнаступательных действий ВСУ. По его словам, с помощью этого оружия украинские бойцы смогут уничтожать логистические пути оккупантов.

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Следовательно, это приведет к тому, что со временем преимущество РФ в артиллерии нивелируется. Об этом Черник рассказал в эфире "24 канала".

По его словам, ракета GLDSB может поражать цели на расстоянии до 150 км. При чем сейчас у ВСУ есть возможность бить по целям врага на расстоянии максимум 84 км из РСЗО HIMARS или на 120 км из советских систем "Точка-У".

"Действительно, очень хорошая ракето-бомба на основе комплекса GBU-39 с реактивным двигателем М26. В своем время американцы отказались от кассетных боеприпасов к системам HIMARS, но сделали немалое количество именно таких двигателей. Бомба может наносить удары до 150 км. Теперешние боеприпасы, которые использует HIMARS, работают на расстояние 84 км. А самое больше расстояние, которое для нас достижимо, это старая советская система "Точка-У", – сказал Черник.

Эксперт объяснил, что, получив на вооружение ракеты GLDSB, украинские военнослужащие смогут нарушить логистику путинской армии во временно оккупированном Крыму. Также у ВСУ появится возможность уничтожать склады с артиллерийскими боеприпасами оккупантов.

"От Херсона до перекопского перешейка 102 км, а к чонгарской железнодорожной нити немного больше. И вот эти боеприпасы уже точно смогут взять мост под контроль. И не только этот мост, но и узловые развязки, в частности, что касается мостов в районе Мелитополя. И нить, которая тянется от Дебальцево в Россию также становится под угрозой", – отметил эксперт.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины самостоятельно принимают решения насчет операций по освобождению своих территорий от российских оккупантов. То же самое касается предоставленных США дальнобойных ракет GLSDB – Украине решать, как применять это вооружение.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки 3 февраля объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно из англ.: Бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

В Кремле отреагировали на объявление очередного пакета военной помощи Украине от США, в который вошли "крылатые бомбы" GLSDB, противотанковые ракеты Javelin и ракеты большой дальности для HIMARS. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков напомнил угрозу президента РФ Владимира Путина в Волгограде странам Запада.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. И никакое ядерное оружие не поможет президенту РФ Владимиру Путину предотвратить это.

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