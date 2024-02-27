Ракеты Taurus могли бы помочь ВСУ перейти в наступление: эксгенерал Бундесвера объяснил, как именно

Бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттманн заявил, что ракеты Taurus могли значительно изменить обстановку на фронте. В этой связи, по его убеждению, Германия, выразив готовность оказать Украине всю возможную помощь, должна немедленно рассмотреть вопрос о передаче дальнобойных ракет.

Об этом Виттманн сказал в комментарии Укринформу. По его словам, ракеты являются ключевым оружием, поскольку они помогут Украине разрушить логистику противника, включая Керченский мост.

Военный эксперт добавил, что сейчас основная задача – прекратить российское наступление. Британские StormShadow и французские Scalp действительно оказывают большую помощь, но у ВСУ их недостаточно, и их диапазон действия меньше, чем у немецких Taurus.

Если какое-нибудь оружие может прекратить российское наступление, то это уже геймченджер (то, что может изменить правила игры) регионального масштаба. Однако это не означает, что война прекратится мгновенно, признал эксперт, добавив, что он "ежедневно вместе с другими борется за то, чтобы правительство ФРГ приняло решение о передаче дальнобойных ракет Taurus".

Витманн надеется, что канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на недавнее признание о намерении не передавать Taurus Украине, все же пересмотрит свою позицию. В конце концов канцлеру понадобилось "три четверти года" после его исторического выступления в Бундестаге в конце февраля 2022 года, чтобы принять положительное решение по отправке боевых танков в Украину.

"Дискуссии по Taurus продолжаются уже столько же времени, "поэтому, пора", – заметил генерал.

Он отметил, что Украина, нанося точечные удары по объектам в России, продемонстрировала ответственное использование оружия с большим радиусом действия. Что касается других спорных аргументов, таких как потребность в привлечении солдат Бундесвера к программированию ракет, Виттманн считает их неправильными.

"Это чисто вопрос политической воли. Но канцлер этого не хочет, и спекуляции по его подлинным мотивам нивелируют его четкие заявления о важности военной поддержки для Украины; его действия кажутся половинчатыми", – подчеркнул он.

Виттманн также предположил, что Шольц действительно серьезно воспринимает угрозы со стороны Путина. Однако он отметил, что слабость Запада не избавит агрессивность Путина, а наоборот, ее нужно прекратить именно в Украине.

Он указал, что западные союзники, включая Германию, должны предоставить Украине гораздо больше средств, особенно бронированных машин разных классов, и делать это гораздо быстрее. Медленность Германии привела к тому, что вооруженные силы Украины не имели достаточного количества боевой бронетехники для дальнейшего расширения успехов своего контрнаступления под Харьковом и Херсоном в осенний период 2022 года.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отверг поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Свою позицию он оправдывает риском вовлечения Германии в войну.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бундестаге не поддержали предложение расширить помощь Украине и предоставить ракеты Taurus. Так немецкие власти в очередной раз отложили вопрос о передаче украинской армии крылатых ракет воздушного базирования Taurus.

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