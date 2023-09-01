'Раненые, больные – пойдете все': оккупант из 'Тайфуна' пожаловался, что РФ бросает солдат в бой как 'мясо'. Перехват

Бойцы Сил специальных операций Украины перехватили разговор российского военного с так называемого подразделения "Тайфун" ("Шторм"). В ней он жаловался на отношение своего командования к личному составу, в частности то, что в бой заставляют идти даже "трехсотых".

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Так, до очередного захватчика, который с оружием ворвался на украинскую землю, дошло, что для своей страны он всего лишь "пушечное мясо". Его эмоциональные выражения опубликованы в видеоформате на YouTube-канале ССО (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

В разговоре, очевидно, записанном для друзей в мессенджере, россиянин рассказывает, что командиры отправляют его с товарищами на штурмы прямо в открытое поле – где-то под Бахмутом. По его словам, они не обращают внимания на их болезни и ограничения по здоровью.

Одним из начальников он назвал оккупанта по фамилии Черненко, который расформировал его подразделение (вспоминает о 57-й бригаде. – Ред.) и так шестерых "больных людей" – то есть его с пятью сослуживцами – отправил в город Брянка (Луганская область). Однако возмутился захватчик, их так и не полечили, а забрали обратно на позиции.

"Приехал начальник штаба 57-й бригады, говорит: "мужики, нам по*уй, как вы, все равно пойдете, как ни крути, нам по*ух абсолютно – ранены вы, больные, хромые – не имеет значения". Все, дали нам оружие, отправили сразу на позиции. Мы там удерживали, на первой линии обороны, пока "вагнера" делали штурмы на самом Бахмуте", – возмущался оккупант.

По его словам, он знает, что о 57-й бригаде ВС РФ говорят одно: "раненым даже осколки не вынимают, а отправляют на передок". Также жаловался, что никто не учитывает проблемы со здоровьем, а просто отправляет солдат на штурмы: по "10-15 человек" и так десятки раз в день.

"А чтобы дойти от позиции до позиции это везде передвигаться надо не по лесополосам, бл*дь, а в открытую. Там снайпера постоянно пи**ошили, закладывают минометами на*уй. Я просто лежу в поле, судорога эта, встать не могу, молюсь, чтобы меня не убило на*уй", – рассказал захватчик о том, как по приказу собирался брать штурмом украинские населенные пункты.

В конце он признался, что его все же отправили на лечение в Луганск и обещали реабилитацию в России, но он в такую "благосклонную" к себе судьбу уже и сам не верит.

В Силах специальных операций Украины подчеркнули, что каждый такой оккупант исчезнет с нашей земли: своими ногами или его вынесут – вопрос риторический.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 18-й месяц войны против Украины российские военные все чаще жалуются, что для РФ они – расходный материал или просто "мясо". Оккупанты осознают, что не нужны командованию, которое довело солдат до того, что они грабят блиндажи своих еще товарищей.

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