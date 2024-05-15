Раненых оккупантов на захваченных территориях практически не лечат: в ЦНС рассказали, как РФ "кинула" своих солдат

У военнослужащих российской террористической армии, которые стали "трехсотыми" на войне против Украины, проблемы с получением медпомощи. На временно оккупированных территориях нашей страны захватчиков практически не лечат.

Об этом на своем сайте 15 мая заявил Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, в самой России ситуация тоже плачевная, в РФ не хватает больниц и специалистов.

"А еще есть бюрократия, которая месяцами не позволяет оформить соответствующий статус и льготы", – отметило ведомство. Поэтому многие не доживают до признания инвалидности.

О временно оккупированных территориях Украины отдельный разговор. Здесь россиян практически не лечат, потому что в больницах острая нехватка медицинских работников. Чтобы разрешить ситуацию, их завозят из дальних регионов России на "ротации". В основном это студенты или непрофессиональные специалисты.

"На ВОТ не хватает более 3 тысяч медиков. А еще апогея достигает ситуация с нехваткой медикаментов, местные жители не могут купить лекарства первой необходимости в аптеках", – рассказал Центр национального сопротивления.

Как писал OBOZ.UA, недавно пленный оккупант рассказал, что, несмотря на значительное количество хронических заболеваний, его мобилизовали в армию РФ и отправили на войну. А когда он начал жаловаться на плохие условия и то, что ему ничего не платят, командование послало его на штурм украинских позиций, где его ждала верная смерть.

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