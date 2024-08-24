'Рано делать выводы': у Байдена прокомментировали операцию ВСУ на Курщине

В Соединенных Штатах Америки дали новый комментарий по поводу наступательной операции Сил обороны Украины в Курской области РФ. Там отметили, что Вашингтон "наблюдает за рисками эскалации с начала этого конфликта".

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Об этом заявил советник Белого дома по коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби на брифинге 23 августа. Он добавил, что пока рано делать выводы относительно этой операции.

Чиновник сказал, что РФ перебросила определенные ресурсы на эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям ВСУ. Насколько это будет эффективным и каким будет результат их усилий, пока неизвестно.

"Поэтому еще слишком рано говорить о том, может ли происходящее в Курске иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", – отметил Кирби.

Он добавил, что со стороны США не было изменений в указаниях по поводу того, где и как ВСУ могут использовать американское оружие.

Ранее в Пентагоне заявили, что США позволяют Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по Курской области. Это объяснили тем, что таким образом украинская армия защищает свою страну от атак России из этого региона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена ведет диалог с Украиной о предоставлении разрешения на увеличение глубины ударов по территории России. Однако никакие новые решения не приняты, а переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

– В то же время Politico пишет, что у Байдена боятся, что разрешение наносить дальние удары по РФ помешает США нормализовать отношения с Москвой в будущем.

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