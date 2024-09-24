Оккупанты забуксовали на пути в Покровск, ВСУ нужно продержаться еще немного. Интервью с полковником Черником

Российская оккупационная армия "забуксовала" на наиболее приоритетном для себя направлении – Покровском. Так на враге сказалась операция ВСУ на Курщине – он был вынужден перебрасывать с Донбасса силы и средства на территорию РФ. Противник не может выйти на Угледарскую дугу и пытается менять акценты. Если вражеская армия выйдет к реке Оскол близ Купянска, это не будет большой проблемой, но если форсирует ее, то может добиться немалых успехов.

Впрочем, у оккупационной армии осталось не очень много времени до начала сезона осадков. Как только в Украине задождит, ситуация на фронте вернется в состояние "огневого равновесия". Следовательно, Силам обороны необходимо продержаться еще некоторое время.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– В Харьковской области российские оккупационные войска перешли к обороне. Враг перебрасывает на этот участок фронта дополнительные силы, в частности "вагнеровцев" и бывших заключенных. По вашему мнению, удастся ли Силам обороны полностью вытеснить с Харьковщины эту группировку?

– Будем прилагать для этого максимум усилий, но как будет в реальности… Война – очень динамичное явление. Я не могу дать абсолютно точного ответа, учитывая, насколько численно много войск противника и насколько ему важно изменять векторы.

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Они забуксовали на Покровском направлении, они не могут выйти за Угледарскую дугу и меняют акценты. Но насколько это будет успешно? Простите, я не пророк.

– Считаете ли вы целесообразной организацию операции по созданию буферной зоны именно на территории РФ, расположенной непосредственно вблизи Харьковщины?

– А что такое буферная зона? Как вы это понимаете?

– Это зона, свободная от объектов военной инфраструктуры страны-агрессора.

– Правильно. Но для того, чтобы говорить о следующей операции наподобие Курской, нужно иметь какой-то исходный материал. Я не вижу, что происходит нечто подобное.

– По сообщениям Генштаба ВСУ, ситуация на Кураховском направлении достаточно сложная, враг постоянно атакует. По вашим оценкам, как здесь может развиваться ситуация дальше?

– У противника ничего не изменится, пока не закончится эта фаза боевых действий. У них есть приказ выходить на административные границы Донбасса, и они будут теснить. Нам нужно продержаться до сезона осадков. Тогда действительно применять тяжелую технику враг не сможет и мы снова перейдем в состояние огневого равновесия, в котором мы уже дважды были.

– Если враг выйдет к реке Оскол, насколько это усугубит ситуацию для нас?

– Надо перейти Оскол, а не выйти к нему. Если враг выйдет к Осколу, это не будет какой-то нашей оперативной потерей. Но если он сможет форсировать Оскол и продвинуться дальше хотя бы на 10 километров, это будет серьезный вызов.

Но пока я не вижу таких обстоятельств. Плюс мы понимаем, что форсировать реки невероятно тяжело. Оскол – широкая, с довольно быстрым течением река. Дождемся осадков – она поднимется еще выше. Противник с трудом форсирует малые реки. Давайте вспомним Бахмут – там даже не река, а канал, но сколько времени они его штурмовали. Это же касается и Часова Яра. Там вода практически стоячая.

Как с такими силами и средствами, которыми они обладают, им форсировать большую реку? Я не считаю, что на данном направлении есть большая оперативная угроза.

– Вы заметили, что враг забуксовал на Покровском направлении. Можете ли вы более подробно рассказать об этом?

– Да, забуксовал, причем серьезно забуксовал. Курская операция дала результат, потому что им пришлось снимать силы и средства именно с этого направления.

Но давайте окончательно расставим акценты относительно Донбасса. Неважно, какую именно локацию мы обсуждаем и какая там тактическая ситуация. Стратегическая задача у них одна: вся Донецкая область.

Смогут ли выполнить? Думаю, что нет.

– Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас Украина ведет переговоры относительно авиации. В частности, речь идет о французских Mirage-2000, шведских Saab JAS-39 Gripen и немецко-британских Eurofighter Typhoon. Могут ли они сравниться с F-16?

– Да, это хорошие аналоги F-16. Это примерно один и тот же класс. Преимущество F-16 в том, что у него так называемая открытая модернизационная платформа. У него преимущество, потому что F-16 очень много выпущено – 4500 единиц. F-16 имеют 26 стран мира, следовательно, есть инфраструктура к нему. В отличие от европейских истребителей он имеет очень большую номенклатуру вооружения – 105 единиц.

Правда, Saab JAS-39 Gripen имеет ракету воздух-воздух "Метеор" на 300 км. У американцев самая дальняя ракета для этих истребителей – AIM-120 AMRAAM на 160 км.

– По вашему мнению, сколько нам потребовалось бы подобной авиации, чтобы переломить ход войны?

– Чем больше, тем лучше. Хотя бы два полноценных полка, то есть 80 машин. Это был бы очень большой шаг вперед. Так ли будет? F-16 задекларировано 61 машину. Если условно из каждого названного самолета нам дадут хотя бы по одной эскадрилье, то есть суммарно 36 машин – это был бы колоссальный шаг вперед. Вопрос, когда и как это все будет предоставлено.