Рассчитаетесь кровью: в Крыму оккупанты предлагают банковским должникам идти на контракт в армию РФ

Страна-агрессор Россия придумала новый способ вербовки живой силы на войну против Украины. Так, во временно оккупированном Крыму захватчики предлагают банковским должникам идти на контракт в армию РФ.

В частности, подобное явление зафиксировано в Севастополе. Об этом сообщает проект "Информационное сопротивление" в Telegram.

"Расплатитесь кровью: оккупанты предлагают севастопольским должникам идти в армию рф. Такой он, беспощадный "русский мир", – сказано в сообщении.

На службу по контракту заманивают людей, у которых накопились значительные долги перед банком, которые они, судя по всему, не в состоянии погасить. Листовки с соответствующими предложениями получают должники, против которых открыты исполнительные производства и которым может грозить уголовная ответственность.

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Им буквально предлагают рассчитаться с долгами, рискуя своей жизнью на войне против Украины. Взамен оккупанты предлагают федеральную и областную выплаты, а также материальную помощь на погашение задолженности.

Эта вербовка, однако, выглядит добровольно-принудительной. "Вы должны прибыть на информационную встречу. Вам будут даны все необходимые пояснения", – сказано в тексте листовки.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили о необходимости привлечь к участии в "СВО" иностранцев, получивших российский паспорт. В случае отказа предлагается лишать их гражданства РФ.

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