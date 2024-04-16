Рассчитано на союзников РФ: Гончаренко объяснил, зачем добиваться признания Путина нелегитимным президентом

Диктатора Владимира Путина нужно признать нелегитимным президентом РФ. Это необходимо для того, чтобы странам, которые до сих пор сотрудничают с Россией, становилось сложнее это делать. В частности, речь идет о Венгрии, которая является членом Совета Европы, однако ее премьер Виктор Орбан и сейчас продолжает вести дела с Путиным.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он рассказал о том, как в Страсбурге прошла сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Среди обсуждаемых на ней вопросов было и международное дипломатическое давление на Путина.

"В этом смысле непризнание его легитимным. И была поддержана моя правка, чтобы даже не называть выборы в России выборами, а "так называемые выборы". И сказать, что они были не свободными, не честными", – сказал нардеп.

Непризнание Путина легитимным президентом важно в контексте того, что у России есть ядерное вооружение, из-за чего все остальные страны в своих действиях в отношении нее это учитывают.

"Также есть большое количество стран, которым плевать на демократические нормы. Они сами не являются демократиями. И им безразлично, что об этом думает весь демократический мир. Они себе будут продолжать с Путиным сотрудничать и все. Это реальность, которую нельзя вычеркнуть. Но все равно мы должны это делать", – отметил Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, фактически мировое сообщество не признало так называемые выборы президента в РФ. Однако на следующий шаг – не признавать Владимира Путина президентом страны – Западу пока "не хватило смелости", сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Верховная Рада Украины приняла постановление о том, что наше государство не признает псевдовыборы в РФ и готовит обращение к странам мира о непризнании Путина легитимным президентом.

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