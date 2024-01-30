Расстрелял из автомата и закопал труп: стало известно о расправе оккупанта над мирным жителем Херсонщины
Российский оккупант, заместитель командира роты совершил самосуд над жителем села Любимовка Херсонской области Николаем Г. Украинец якобы передавал информацию Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza. Отмечается, что мужчина скрылся в неизвестном направлении 22 декабря 2022 года. Как выяснили российские следователи, он был задержан и вывезен военными РФ. Только через год выяснилось, что мужчину убили, а к преступлению причастен заместитель командира роты одной из воинских частей ВС РФ.
Оккупанта допросили. Он признал свою вину и рассказал, что более недели мужчину, подозреваемого в "сливе" информации ВСУ, держали в части. В первые дни января 2023 года оккупант самостоятельно вывез мужчину на мусорный полигон вблизи Новой Каховки, где застрелил его, а на следующий день закопал труп.
Напомним, ранее СМИ также сообщили, что оккупанты избили, пытали током и ограбили местного жителя временно оккупированной Херсонщины. Задержав мужчину на улице, российские военные надели мужчине мешок на голову, посадили в автомобиль "Тигр" и вывезли из села Вильна Украина в неизвестном направлении. Его били, подключали к телу электрический ток и угрожали убить, если не признается, где прячет какие-то автоматы и гранаты.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Экоактивисты UAnimals обнаружили подтверждение новых зверств российских оккупационных войск на территории захваченной Херсонской области. Более того, захватчики кичатся этим, публикуя фото "трофеев" в соцсетях.
– После деоккупации Херсона продолжают всплывать военные преступления России. Выяснилось, что оккупанты в изоляторе Херсона пытали женщин электротоком и водой и угрожали им изнасилованием детей.
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