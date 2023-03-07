Пленного воина расстреляли за ''Слава Украине'': чего боятся и что скрывают российские оккупанты

Расстрел россиянами безоружного пленного вызвал волну гнева не только в Украине, но и в других странах – за считаные часы хештег "Слава Украине!" возглавил мировые тренды Twitter. И в то время, как тысячи россиян издевательски комментировали видео военного преступления РФ, некоторые оккупанты попытались "замять дело". А бояться им есть чего.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Что произошло

Российские Telegram-каналы днем 6 марта опубликовали видео казни украинского воина. Безоружного человека расстреляли после слов "Слава Украине!".

Бесстрашие и мужество защитника, не склонившего голову перед врагом, потрясли украинцев, а картина чудовищной расправы причинила огромную боль. В социальных сетях появилось множество сообщений о военном преступлении россиян, а хештег "Слава Украине!" за считаные часы возглавил мировые тренды Twitter.

Командир одного из подразделений аэроразведки ВСУ Николай Колесник на своей странице в Facebook озвучил мнение, вероятно, всех украинцев, что Воин уже вошел в историю.

Вакханалия в сети и совет маньякам

В российском сегменте Telegram после появления видео расстрела началась настоящая вакханалия. Каналы "Z-патриотов" заполонили издевательские комментарии – казнь безоружного украинца на фоне многочисленных провалов "второй армии мира" россияне расценили как "большую победу".

Канал "Поздняков 3.0" цинично назвал пленного украинца причастным к мифическому военному преступлению и обозвал садистом. Потому, мол, российская ДРГ и решила "не откладывать вынесение приговора".

Спустя время, после осознания того, что ситуация вышла из под контроля, появились первые попытки замять дело. Российские Telegram-каналы стали синхронно публиковать версию, будто бы видео расстрела – "постановка хо*лов".

Бывший "замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов, ранее воевавший против Украины, сделал вброс, что российского солдата переодели в украинскую форму ради международного скандала, чтобы обвинить РФ в военных преступлениях.

Позже он нагло заявил, что "убивать на войне естественно", но опубликованное видео стало "вредоносным информационным поводом", которое якобы может повлиять на отношение к захваченным в плен российским оккупантам. Но более опасным Безсонов счел то, что видео еще сильнее мотивирует украинцев, а также повлияет на отношение союзников. И потому, мол, надо делать все, чтобы этого избежать.

"Во вторую очередь, что более глобально – этот инфоповод мотивирует противника к борьбе, что еще долго будет сказываться на фронте. Негативный внешнеполитический эффект очевиден. Да, нам должно быть плевать на мнение Запада, но у нас есть союзники на востоке", – заявил он.

Об ударе по имиджу заикнулся и админ российского канала RSOTM. Правда, после экскурса, почему военнослужащим армии РФ нельзя творить такой беспредел, дал "важный" совет: "Ну а если вы умственно отсталый или маньяк, которому просто нужно убивать людей, то хотя бы делайте это без видео".

По данным источника OBOZREVATEL в украинской разведке, "уже поставлена задача максимально быстро идентифицировать причастных к этому военному преступлению". Плюс ко всему украинцы в соцсетях стали предлагать вознаграждение за информацию об убийцах.

В том, что россияне опасаются последствий, сомневаться не приходится. А учитывая нулевую толерантность украинцев к врагу, ожидать можно очень быстрого ответа.

Россия устроила геноцид украинцев

Расстрел пленного является нарушением Женевской конвенции, но, как видим, россиянам на нее наплевать.

"Даже у войны есть законы. Существуют нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", – заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Опубликованное оккупантами видео назвал еще одним доказательством геноцида украинцев глава МИД Дмитрий Кулеба. По его мнению, расследованием этого дела обязательно должен заняться Международный уголовный суд.

Отреагировал на казнь защитника и президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что все виновные в этом военном преступлении будут найдены и наказаны.

"Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь – жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта повсюду, где это дает результат для Украины", – добавил Зеленский.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины уже зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

С начала развязанной Россией полномасштабной войны в Украине зафиксировано более 72 тысяч военных преступлений. От рук российских оккупантов гибнут как гражданские лица, так и военные – и нужно сделать все, чтобы это остановить. А это возможно только после победы Украины, сомневаться в которой не приходится.