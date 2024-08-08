Растет быстрее всего: 'Укроборонпром' впервые вошел в перечень 50 лучших оборонных компаний мира

По данным портала Defense News, стратегический производитель вооружения и военной техники "Укроборонпром" вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний. В 2023 году выручка компании выросла на 72% до $2,2 млрд.

При этом в 2024 году "Укроборонпром" продолжает держать темп роста. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, в прошлом году "Укроборонпром" занимал 65 место в данном рейтинге. Однако сейчас компания поднялась сразу на 16 ступенек и занимает 49 место.

"Конечно, ни один рейтинг не является нашей целью сегодня, и вызвано это бурное развитие, к сожалению, критической необходимостью. Впрочем, глядя на этот рейтинг, мы видим: после победы именно оборонка станет одним из самых важных экспортных направлений нашей экономики", – заявил министр.

Также Камышин подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс старается производить как можно больше оружия для сил обороны, при чем как можно быстрее и максимально качественно. "Укроборонпром" постоянно адаптируется и модернизируется, чтобы сохранить жизнь украинских воинов.

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Напомним, в Украине начали производство боевых машин пехоты Lynx. Ожидается, что первая БМП сойдет с конвейера уже к концу 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский государственный концерн "Укроборонпром" и немецкий машино- и оружестроительный концерн Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую.

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