"Раздают разные голоса, хочу работать с ним лично": Зеленский высказался по поводу коммуникации с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина однозначно будет работать с командой избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Не смотря на то, что в окружении будущего главы Белого дома "есть разные голоса", нужно попробовать работать с ним лично.

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Об этом Зеленский сказал а интервью Sky News. Президент подчеркнул, что Киев нуждается в поддержке Вашингтона.

"Я хочу работать с ним напрямую, потому что у людей вокруг него разные голоса. И именно поэтому нам не нужно [позволять] никому вокруг разрушать наше общение. Это не принесет пользы и будет разрушительно", – сказал он.

Зеленский сказал, что хочет поделиться с Трампом своими идеями и "хочет услышать его".

"Мы должны попытаться найти новую модель. Я хочу поделиться с ним идеями и хочу услышать от него", – добавил президент.

Глава государства отметил, что лично говорил с Трампом в сентябре, когда был в Нью-Йорке. "У нас состоялся разговор. Он был очень теплым, хорошим, конструктивным... Это была очень хорошая встреча, и это был важный первый шаг – теперь нам нужно подготовить несколько встреч", – рассказал Зеленский.

Отметим, что ранее Зеленский сказал, что при президентстве в США Трампа война в Украине "завершится быстрее". По словам президента, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – Трамп услышал позицию Киева и ничего не сказал против.

СМИ ранее писали, что Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как для Украины, так и для Вашингтона. Главным приоритетом для него могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.

Со своей стороны, в МИД отметили, что победа Трампа может стать важным шагом к миру и дополнительным шансом для ускорения мирного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, Украине нужно предложить членство в НАТО – сначала речь может идти о неоккупированных территориях. Однако само приглашение должно быть сделано в ее международно признанных границах.

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