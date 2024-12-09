Разместили технику и личный состав: в 'Атеш' разведали место дислокации оккупантов в Черноморском районе Крыма. Фото

Украинские партизаны обнаружили очередное место дислокации российских военных в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Там стоит их техника и базируется личный состав.

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Речь идет о стоянке в селе Марьино. Агенты военного партизанского движения "Атеш" опубликовали снимки того, что им удалось разведать.

Отмечается, что оккупанты пытались скрыть место дислокации военных и техники на территории одной из баз отдыха. Там выявлены их бронированные УРАЛы, квадроциклы и мотоциклы.

Агенты говорят, что расположено это "укромное место" на улице Зеленой, но назвать его безопасным для врага уже нельзя. Координаты стоянки: 45.3449349486, 32.70919012.

"Оккупанты хорошо знают, что располагать войска на гражданских объектах является преступлением, но продолжают пренебрегать законами и обычаями войны, а также наражают мирное население на опасность", – говорится в сообщении.

В движении "Атеш" добавили, что его агенты продолжают выявлять скрытые базы российских оккупантов по всему Крыму и передавать эту информацию Силам обороны Украины. Так для них не останется на полуострове ни одного безопасного уголка.

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны показали, как российские военные укрепляют набережную в Евпатории временно оккупированного Крыма. Они разместили там наблюдательные посты и позиции для ведения стрельбы.

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