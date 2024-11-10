'Разнесли посадку и успешно спешили пехоту': в ВСУ показали эффектную работу двоих Bradley. Видео

Украинские военные продолжают эффективно использовать западную технику на поле боя. В этот раз в ВСУ показали эффектную работу двух Bradley.

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Видео опубликовали военные 47-й отдельной механизированной бригады. Отмечается, что боевая машина разнесла посадку и успешно спешила пехоту оккупанта.

"Активные действия на территории врага продолжаются. Два экипажа Брэдли выкосили посадку, в которой засел враг. Оккупанты тем временем тоже не отстали и пытались остановить движение машин с помощью гранатомета и FPV. Как результат – американская техника выдержала и под управлением опытных экипажей удалось выполнить задачу!" – говорится в сообщении военных.

На каком направлении это происходило не указано. Впрочем, воины 47 отдельной механизированной бригады активно уничтожают врага и его технику на самом горячем участке фронта – Покровском направлении.

Напомним, что в октябре 2024 года украинские ударные дроны-бомберы продемонстрировали значительную эффективность, уничтожив и поразив более 52 000 вражеских целей. Всего операторы БПАК выполнили более 7000 таких миссий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в разведке Британии отметили, что тот факт, что оккупанты собственноручно сбили свой дрон С-70 "Охотник", который разрабатывали по меньшей мере 10 лет, для РФ является очередным провалом. Уничтожение БПЛА С-70 свидетельствует о серьезных проблемах в разработке и эксплуатации российских беспилотных систем.

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