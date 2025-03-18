Разнесли вражескую технику и ликвидировали пехоту: в Третьей штурмовой показали 'зачистку' в Харьковской области. Видео

Украинские военные не прекращают наносить существенные потери российским захватчикам. В этот раз наши защитники показали эффективную работу дронов в Харьковской области.

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады. Ювелирную работу выполняли операторы Primus.

"Зачистка на Харьковщине, дроны уничтожают все на своем пути. Бойцы Третьей штурмовой продолжают кошмарить российские позиции и истреблять живую силу противника", – говорится в сообщении.

С помощью беспилотников украинским защитникам удалось уничтожить немало военной техники противника, а также снизить численность оккупантов.

"FPV-шками разнесли вражеские оружейные средства: АГС и миномет. Легковую, на которой враг пытался сбежать, взорвали и сожгли вместе с экипажем. Контрольным попаданием добили пехоту", – отметили военные ВСУ.

Напомним, бойцы первого батальона 40-й отдельной бригады береговой охраны обнаружили и успешно уничтожили противника с помощью беспилотников в Херсонской области. Захватчики не смогли избежать удара, несмотря на попытки остаться незамеченными.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек.

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