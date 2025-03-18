"Думали, что спрячутся": в ВМС показали ликвидацию группы оккупантов на Херсонщине. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать как личный состав врага, так и его технику. Армия РФ несет потери практически по всей линии фронта. Так, в Херсонской области была ликвидирована группа российских оккупантов, которая пыталась спрятаться от удара.

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Бойцы первого батальона 40-й отдельной бригады береговой охраны обнаружили и успешно уничтожили противника с помощью беспилотников. В Военно-морских силах ВСУ обнародовали видео атаки на вражеские позиции.

Оккупанты не смогли избежать удара, несмотря на попытки остаться незамеченными.

"Минус группа оккупантов на Херсонщине, которые думали, что скроются от БПЛА первого батальона 40-й ОБрБО", – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили одну вражескую атаку.

За 17 марта украинские воины ликвидировали 1560 оккупантов, а с начала полномасштабной войны – 897 010 военных преступников.

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери врага в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек.

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