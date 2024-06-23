Разрыв между Украиной и Россией сокращается, но нужно больше ПВО – Минобороны

Новые пакеты военной помощи, поступающие в Украину от союзников и партнеров, постепенно сокращают разрыв между возможностями украинских и российских сил. Однако нашему государству все еще нужно больше систем противовоздушной обороны и средств поражения дальнего радиуса действия.

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Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Он отметил, что военная помощь от США уже значительно усиливает возможности ВСУ.

Гаврилюк подчеркнул, что новые партии вооружения и техники позволят быстрее снизить наступательный потенциал российской армии.

"Несмотря на мощное давление россиян, введение новых резервов, преимущество в артиллерии, технике, солдатах, доминирование в небе, Силам обороны удается сдерживать агрессора и наносить врагу значительные потери в живой силе и технике. Новые пакеты военной помощи от союзников постепенно сокращают разрыв между возможностями украинских и российских сил", – рассказал он.

Генерал-лейтенант также напомнил, что во время 23 заседания в формате "Рамштайн" были достигнуты договоренности о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО и ракет к ним. Он отметил, что укрепление противовоздушной обороны Украины является приоритетом.

"Спасибо Германии и Италии, которые уже передают нам новые системы", – добавил он.

Гаврилюк также подчеркнул, что скорость принятия решений во время войны имеет чрезвычайно важное значение, и любое промедление только увеличивает цену войны.

Кроме того, он отметил необходимость уничтожения вражеских самолетов в местах их базирования, пусковых установок, арсеналов с бомбами, ракетами и базами материально-технического обеспечения российской армии, где они формируют ударные группировки, заправляются, пополняют боекомплект.

"Для широкой реализации такой тактики борьбы нам нужно больше разных средств поражения дальнего радиуса действия. Более высокоточное и дальнобойное оружие в арсенале Сил обороны позволит компенсировать российское количественное преимущество в артиллерии, бронетехнике, живой силе", – резюмировал Гаврилюк.

Напомним, ранее отмечалось, что Соединенные Штаты разрешили Вооруженным силам Украины применять американское оружие на расстояние до 100 километров вглубь российской территории. Это означает, что основные аэродромы, с которых совершаются авиаудары по Украине управляемыми бомбами, не могут быть поражены.

Также стало известно о том, что в Харьковской области войска страны-оккупанта приостановили свои боевые действия. Кроме того, россияне вынуждены выводить свои подразделения на доукомплектование из-за больших потерь в личном составе.

Как сообщал OBOZ.UA, США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

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